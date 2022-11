Prefeituras do Estado pagam 13° e antecipam salário em dezembro

Com as festas de fim de ano se aproximando, os servidores públicos esperam o pagamento do 13º salário com muita expectativa. Nos municípios de Santarém e Belterra, ambos no oeste do Pará, as prefeituras já pagaram, no mês de julho, o adiantamento de 40% do valor referente à gratificação natalina. Itaituba, no sudeste do estado, está com os dividendos em dia também.

Por lei, o 13º salário pode ser pago integralmente até o dia 20 de dezembro, ou em duas parcelas, sendo a primeira até esta quinta-feira (30).

De acordo a assessoria de comunicação da prefeitura de Santarém, o valor que falta ser pago deverá ocorrer até o dia 20 de dezembro.

Para o servidor público municipal Marcelino Fortunato Xavier Neto, que atua como chefe de núcleo em Santarém, o dinheiro extra que recebeu em julho, veio em boa hora. Ele revela que já tem planos certos para a próxima parcela.

“Já estou há uns 5 anos no serviço público e até onde eu lembro nunca atrasou o pagamento. Pretendo pagar algumas contas e fazer compras para o fim de ano”, contou.

No município de Belterra, região metropolitana de Santarém, os servidores públicos municipais tiveram antecipação do valor no mês de julho. Segundo o prefeito Josiclelio Macêdo, a parte que falta do subsídio de Natal deverá ocorrer até o dia 13 de dezembro.

“Devo pagar a outra metade entre os dias 10 e 13 de dezembro. E a intenção é pagar já o salário de dezembro por volta do dia 23 e 24”, afirmou.

O município de Itaituba, região sudoeste do Pará, está com o financeiro em dia junto aos trabalhadores públicos. A parcela do 13º salário foi paga no último dia 26. De acordo com a assessoria de comunicação da instituição pública, a outra parcela será paga no mês de dezembro, em data ainda não definida.

A prefeitura de Oriximiná, também já fez a antecipação do valor referente à primeira parcela do 13º no mês de agosto. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, a previsão é que segunda parcela seja paga no dia 15 de dezembro.