Prefeitura de Belém inicia cadastro de ambulantes que querem trabalhar em Mosqueiro em julho

Começou nesta terça-feira (7) e vai até o final deste mês de junho o prazo para cadastramento dos vendedores ambulantes que querem trabalhar em Mosqueiro durante o mês de julho, período de maior movimento na ilha em razão das férias escolares. O cadastro está sendo feito pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro, das 8h às 14h, na sede da Agência, localizada no bairro da Vila.

Todos os ambulantes que trabalham em vias públicas do distrito, mesmo que em modalidade eventual – ou seja, só durante o período das férias - precisam fazer o cadastramento. Para quem vai trabalhar pela primeira vez, a Prefeitura informa que será necessário fazer a solicitação, enquanto para quem já está cadastrado, é necessário conferir a documentação e providenciar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), caso esteja em atraso. O DAM é a taxa cobrada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), para o exercício da atividade.

O Departamento de Fiscalização e Ordenamento em Vias Públicas (DFO/Admos) alerta que, sem a autorização, o ambulante poderá ter seu equipamento e mercadorias apreendidos durante as blitz de fiscalização. conforme medida aprovada pelos ambulantes.

Além dos documentos pessoais, para fazer o cadastramento é obrigatório o comprovante da vacinação anticovid-19, por orientação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Outros documentos são: RG, CPF, comprovante de residência, carteira de saúde, carteira de manipulador de alimentos, uma foto 3x4 recente do solicitante, fotos e medidas dos equipamentos como carro, tenda e barraca.

Este ano, a responsabilidade do cadastramento para quem atua na Praça da Vila ou da Matriz, como é mais conhecida, é da Agência Distrital de Mosqueiro, após acordo com a Secretaria Municipal de Economia. As praças de Carananduba, Aeroporto e Baía do Sol permanecem sob a coordenação da Admos. “Por isso, é muito importante fazer o cadastramento. A Agência Distrital precisa conhecer esses trabalhadores e garantir que eles possam desenvolver suas atividades de maneira tranquila e regularizada”, disse Benilda Paixão, diretora da DFO/Admos.

Nesta terça-feira, primeiro dia de atendimento, a sede da Agência já ficou cheia. Para o ambulante Marco Aurélio Dias de Oliveira, que atua há mais de dez anos na Praça do Ralf, no Chapéu Virado, o DAM oferece mais segurança e evita que outras pessoas ocupem os espaços públicos, sem autorização prévia e sem estar cadastrado. “A Prefeitura está correta em fazer o cadastramento, pois antigamente a gente amanhecia aqui na porta da agência e não conseguia nada. Agora não, estamos sendo bem atendidos”, declarou.

Aos trabalhadores do ramo da alimentação também existe a obrigatoriedade do curso de manipulação de alimentos. As inscrições para as palestras estão abertas na UMS Maracajá até o final do mês, nos horários da manhã e da tarde. “Estamos trabalhando em parceria com a Vigilância Sanitária para garantir o curso de manipulador de alimentos, portanto, quem precisa passar por este processo, tem prazo bem estendido para fazê-lo”, disse Benilda Paixão.