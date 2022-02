Preço do açaí em Belém subiu 18% em janeiro de 2020

O preço do litro de açaí do tipo médio em Belém apresentou alta de 18,16% no mês de janeiro de 2022 quando comparado com o mês de dezembro de 2021, segundo estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Entretanto, nos últimos 12 meses o produto apresentou uma queda de 1,25% no preço, quando comparado com os 12 meses anteriores. De acordo com a entidade, em janeiro de 2021 o preço médio da iguaria custava em média na R$ 22,32 em Belém, caindo para a média de R$ 18,65 em dezembro de 2021 e depois subindo novamente no mês passado, janeiro de 2022, para 22,04%.

De acordo com as pesquisas da entidade, o açaí do tipo grosso também está mais caro. Em janeiro de 2021, o litro custava em média, na Grande Belém, R$ 32,40. O produto encerrou o ano passado, dezembro de 2020, custando em média R$ 28,60. Em janeiro de 2021, foi comercializado em média a R$ 31,29 por litro, portanto uma alta de 9,38% no mês de janeiro de 2022 em relação ao mês de dezembro de 2021, entretanto, nos últimos 12 meses o produto registrou uma queda de 3,42% no preço.

Vendedores de açaí explicam altas e baixas

Leoclides Andrade possui um empreendimento de venda de açaí há 20 anos. Ele explica que as altas e baixas são naturais por conta das safras e entressafras do fruto. Atualmente, o litro do açaí sai por R$20 na loja dele, que fica na feira da avenida 25 de setembro. De acordo com o seu Léo, como é conhecido, a movimentação está bem fraca nesse início de 2022, fenômeno que ele atribui a crise econômica provocada pela covid-19 e da qual o Brasil não se recuperou totalmente.

"O açaí número um que se tem em Belém do Pará é o açaí da Ilha das Onças, que fica aqui defronte de Belém. Estamos na entressafra então estamos com dificuldade. O pouco que aparece é paró, fraco. Porém, o preço está super caro. Trazer um açaí desse para vender na loja de vinte reais ou mais barato se torna impossível porque você não consegue nem tirar o dinheiro do caroço. O mesmo açaí que a gente vende tem quem esteja vendendo por R$25, R$26, até mais. É por causa da época mesmo", afirma.

Segundo ele, muitos clientes tem buscado comprar apenas meio litro. Este período de açaí mais caro deve permanecer de janeiro até julho, por causa da safra. Em um dia muito bom, Leo chega a vender 100 litros. "Se chega mil latas de açaí no Ver-O-Peso, mas aí tem 10 mil batedores de açaí, não supre a necessidade do mercado. É que nem uma bolsa de valores. O vendedor sempre quer vender mais caro, então se tem pouco açaí mas muitos clientes para comprar, quem der mais leva. Essa é a realidade. Por isso se torna caro. Fica uma situação difícil de administrar porque também temos energia cara, água, funcionários. Uma série de coisas", relata.

Para José Antônio Quadros, os preços são mesmo mais caros em janeiro, então a maioria das pessoas já imaginam que irão encontrar preços mais caros. Ele conta que quando a safra está melhor e os preços caem, chega a levar três litros para casa. "O melhor dia é o domingo. Se der, toda semana lá em casa tem. Tem vezes que compra até quatro, se tiver a família toda. Aqui é bom porque sei que é de qualidade e confio. O preço também é justo, apesar da época ruim", diz ele.