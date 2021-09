Preço das frutas continua alto em Belém, diz Dieese

A maioria das frutas comercializadas nos supermercados e feiras de Belém continuam com aumentos acima dos percentuais da inflação, segundo o balanço de preços realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico (Dieese/PA). De acordo com o relatório, o mês de agosto apresentou aumentos mais expressivos em relação ao mês de julho deste ano.

Em comparação ao mês de julho deste ano, em agosto, o quilo do limão registrou um aumento de 21,94%, passando de R$ 3,10 para R$ 3,78; seguido do quilo do abacate com variação de 9,28%; quilo do melão amarelo com 6,71%; quilo da melancia com 3,96%; goiaba vermelha com 3,74%; unidade do abacaxi com alta de 2,29% e da banana ´prata com 1,87%.

Nos últimos 12 meses, os maiores aumentos registrados foram no quilo da laranja pera, com reajuste de 33,94%; seguido do quilo do abacate com 25,66%; goiaba vermelha com alta de 19,57%; quilo da banana prata prata com, aumento de 8,89%; unidade do abacaxi com 7,49%, contra uma inflação estimada para o período de 9,80% (INPC/IBGE).

Além dos aumentos, foi registrado também o recuo nos preços de algumas frutas comercializadas na Capital durante os oito primeiros meses do ano (Jan-Ago/2021), com destaque para o quilo do abacate com queda de 41,65%; seguido do quilo do limão com recuo de 28,27%; mamão com 12,62%; melão amarelo com 9,31%; maracujá com queda de 8,03%.