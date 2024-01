Plano de Qualificação Profissional para a COP 30 está sendo preparado em Belém

Na manhã desta quarta-feira (17), representantes de 16 instituições estiveram reunidos no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para discutir a construção do Plano de Formação e Qualificação e Capacitação Profissional para a Conferência das Partes (COP) 30. O objetivo é fortalecer a qualificação da população paraense, principalmente nas áreas do turismo, hospitalidade, lazer, infraestrutura e produção alimentícia.

VEJA MAIS

Victor Dias, titular da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), explica que o legado de capacitação é uma das metas que a pasta quer deixar.

“A partir desta reunião de articulação, a ideia é focar, principalmente, naqueles cursos que possuem algum tipo de ligação com as áreas de conhecimento necessários para melhor atender os visitantes durante o período do evento", explica Victor Dias.

Na ocasião, o coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), André Coelho, apresentou diagnósticos e soluções referentes à capacitação e à preparação do setor de turismo para o período da COP 30. "Além de mostrar os dados referentes à capacitação, a ideia é também ouvir as instituições do Estado, para discutir os próximos passos da construção desse Plano, que, sem dúvidas, deixará um legado para a mão de obra paraense, tanto para as pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, com uma capacitação adicional, como para aqueles que pretendem conquistar novas vagas no mercado a partir das demandas que surgirão com a COP 30", detalha.

Turismo

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), José Eduardo Pereira, a expectativa da pasta é poder disponibilizar, cada vez mais, ao longo de 2024, cursos de qualificação. No ano passado, a Setur firmou um convênio junto ao Ministério do Turismo visando fortalecer a execução de novas capacitações.

"Integrar instituições que têm a mesma intenção é fundamental para desenvolver a estratégia de qualificação dos paraenses. Conseguir disponibilizar mão de obra capacitada é um dos grandes legados que a gente vai deixar para a população no pós-COP 30. Visto que o conhecimento é algo que ninguém nos tira, poder garantir a oportunidade à população de ter uma profissão, uma qualificação, é de extrema importância", pontua.

Educação

O reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Clay Chagas, que também participou da reunião, afirma que a COP 30 já é uma realidade e que com isso, o Pará será uma vitrine para o mundo, sendo assim, já que os olhares serão voltados para a Amazônia, a população precisa estar preparada para receber os visitantes, principalmente quanto a capacitação de línguas estrangeiras.

"Nesse processo, a Universidade tem um papel importante, por ser formadora e produtora de conhecimento. Essas reuniões são fundamentais para entender melhor as necessidades da população e nos prepararmos para fazer melhor COP da floresta, a melhor COP de todos os tempos", ressalta.

Empreendedorismo

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, afirma que a instituição está alinhada com a estratégia no estado e, desde o ano passado, trabalha no fortalecimento de qualificações, com a criação da Agência Sebrae COP 30, que tem como objetivo capacitar e tornar os empreendedores de pequenos negócios do Estado completamente adaptados para o evento.

"A forma como o Governo está conduzindo essa preparação é fundamental para que o Estado avance. Nós definimos, em conjunto, o trabalho baseado em quatro eixos principais, como mobilidade urbana, com toda a parte de táxis, Ubers, de barqueiros; alimentos e bebidas, que envolve a cadeia toda, como restaurantes, produtores; a parte da hospitalidade, a gente está falando de hotéis, motéis e outros métodos de hospedagem; além das nossas criações culturais, que alcança o setor de economia criativa. Com esses focos, conseguiremos mostrar a nossa identidade", assegura Rubens Magno.