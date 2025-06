Pizzaria investe em cardápio e decoração paraense

O casal de empreendedores de Castanhal, Mirley Santos, mestre em comunicação de 33 anos e Fabio Rodrigo, pedagogo e professor de matemática de 33 anos, apostou nas tradições paraenses para montar uma pizzaria, que tem um ano de funcionamento presencial. Cada detalhe da decoração, música e principalmente o cardápio foi pensado para exaltar a cultura do Pará.

O projeto e o desejo de abrir a pizzaria começou durante a pandemia, quando o professor que sempre foi apaixonado por gastronomia passou a pesquisar a alimentos mais saudáveis e naturais para oferecer a esposa que tem alergias alimentares.

“Comecei a cozinhar em casa como hobe e também como uma forma consumirmos alimentos naturais e saudáveis por causa da saúde da minha esposa. E a pizza com os molhos criados já era algo que nossos amigos comiam a nos incentivavam a comercializar”, disse Fábio.

Para abrir o empreendimento, no ano passado, o casal realizou um estudo de mercado bastante detalhado que incluiu experimentar os produto de todas as pizzarias de Castanhal.

“Provamos todas as pizzas da cidade. Queríamos saber como a gente iria entrar nesse mercado que é saturado na cidade. E percebemos que aqui as massa trabalhada é a convencional e mais pesada. Então ele começou a estudar a massa hibrida que une a técnica da massa napolitana com a tradicional. Ela é uma massa exclusiva nossa. Depois pensamos e trazer a regionalidade para cá com o resgate da memória afetiva e da Amazônia. Castanhal é uma cidade onde a cultura nordestina é muito forte”, contou Mirley.

Para abrir o empreendimento, no ano passado, o casal realizou um estudo de mercado bastante detalhado que incluiu experimentar os produto de todas as pizzarias de Castanhal. (Patrícia Baía / O Liberal)

O próximo passo era investir no sonho.

“Quando ele saiu de um dos empregos, investiu o que recebeu da escola, cerca de dez mil reais, em maquinário para a cozinha. E começamos a vender as pizzas em delivery em junho do ano passado, e em setembro abrimos a pizzaria na nossa casa”, disse Mirley.

Quebra de costumes

A pizzaria oferece 21 sabores de pizza, sendo cinco regionais com criação exclusiva do chefe Fábio. Elas recebem o nome de cidades da região: Belém (com camarão, jambu e molho de tucupí do chefe), Castanhal, Capitão Poço, e palavras que só o paraense conhece, como a “tedoidé” (molho artesanal, bacon, cebola e geleia de muruci com pimenta cumari). O destaque fica para a pizza sabor marajoara com molho de açaí exclusivo do chefe.

“Aos poucos as pessoas estão se acostumando. Queremos proporcionar essa experiência gastronômica rica na cultura do Pará. Os clientes quando chegam aqui se sentem como se não estivesse em Castanhal que tem uma cultura nordestina muito forte. Temos muitos clientes que vem de Belém e de outros lugares da região só para ter essa experiência com o novo. Então a nossa proposta é essa de oferecer uma imersão na cultura do Pará”, explicou o chefe Fábio.

Futuro

O casal estuda agora o mercado para levar a pizzaria para o centro da cidade e também para a capital paraense.

“Funcionamos na nossa casa e conseguimos adaptar muito bem para o que queríamos, mas queremos achar uma casa no centro da cidade para dar mais acesso aos clientes. Recebemos algumas propostas de sociedade para abrimos uma unidade me Belém, mas estamos estudando bastante como serão nossos próximos passos”, observou Mirley.