PIB do Brasil cresce 0,4% no terceiro trimestre, diz IBGE

A economia brasileira cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2022, na comparação com o segundo, na série com ajuste sazonal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta é a quinta alta consecutiva. Na comparação com o mesmo período de 2021, a variação do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país, foi de 3,6%. As informações são da Agência Brasil.

Conforme os dados divulgados pelo IBGE, no acumulado nos quatro trimestres, terminados em setembro de 2022, o PIB cresceu 3%, frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Já no acumulado do ano, a variação foi de 3,2% em relação ao mesmo período de 2021.

Em valores correntes, no terceiro trimestre de 2022 foram R$ 2,544 trilhões, sendo R$ 2,202 trilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 342,1 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.

Coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, afirma que a atividade econômica do país atingiu o seu maior nível em 26 anos com o resultado do 3º trimestre. O patamar da economia brasileira superou em 1,4% o pico, que até então havia sido registrado no 1º trimestre de 2014.

Ainda segundo o IBGE, no terceiro trimestre de 2022, a taxa de investimento foi de 19,6% do PIB, acima da observada no mesmo período de 2021 (19,4%). Já a taxa de poupança foi de 16,2%, menor do que a do terceiro trimestre do ano passado (17,2%).