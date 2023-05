Petróleo na Amazônia: Lula vai mediar discussão entre Petrobras e órgãos ambientais, diz Helder

O governador Helder Barbalho defendeu as pesquisas pretendidas pela Petrobras sobre exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial, região que se estende desde a costa do Amapá até o estado do Rio Grande do Norte e que abrange a foz do rio Amazonas. Ele informou que, juntamente com o governador do Amapá, Clécio Luis (Solidariedade), tem discutido o assunto diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se comprometeu a intermediar os debates entre Petrobras e órgãos ambientais.

"Na minha visão, é necessário, e me disse o presidente da República que fará isso, um processo de mediação entre Petrobras e os órgãos ambientais para que se permita a pesquisa e, a partir da pesquisa, aí é uma decisão de estado: o Brasil avançará sobre o processo de oportunidades da bacia da foz do amazonas?".

Para Helder, "havendo compatibilização ambiental", esta é uma oportunidade para a região. "Para que possamos construir uma economia que a apesar de, em tese, parecer contraditória - dizer que o Brasil vai avançar na exploração de combustíveis fosseis no momento em que discute energias renováveis - o Brasil vai abrir mão disso pelas próximas décadas? Talvez seja uma discussão que a gente possa fazer daqui a 50 anos. Mas, neste momento, o Brasil tem condição de abrir mão de uma oportunidade de exploração sustentável de combustível fóssil?", questionou.

O governador defendeu que a discussão sobre o assunto seja aprofundada. "Não se pode, por uma questão de pensamento estreito, propor que o Brasil não se permita uma oportunidade que outros países já o fazem de exploração que permitirá que cada vez mais possamos descentralizar a economia e diversificar a economia da nossa região", avaliou.

Questionado se conversou sobre o assunto com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Helder Barbalho declarou que tem tratado diretamente com o presidente Lula, assim como o governador do Amapá. “Em face a se tratar de um projeto estratégico e prioritário para a nossa região”.