O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Petrobras anuncia redução de 4,9% no preço da gasolina para distribuidoras

Reajuste vale para distribuidoras e representa a segunda queda do preço da gasolina em 2025, enquanto o diesel permanece estável no momento.

Jéssica Nascimento
fonte

Posto de combustível em Belém. (Thiago Gomes / O Liberal / Arquivo / Imagem Ilustrativa)

A partir desta terça-feira (21), a Petrobras vai reduzir em 4,9% o preço da gasolina para distribuidoras. Com isso, o valor médio do litro da gasolina A será de aproximadamente R$ 2,71, uma queda de R$ 0,14 por litro.

Esta é a segunda redução do preço da gasolina realizada pela estatal em 2025. No acumulado do ano, a Petrobras já diminuiu o preço da gasolina em 10,3%, o que equivale a R$ 0,31 por litro. 

Desde dezembro de 2022, o corte total chega a R$ 0,36 por litro, representando uma redução real de 22,4% quando ajustada pela inflação, conforme informado pela empresa.

Em relação ao diesel, a Petrobras anunciou que os preços para as distribuidoras permanecem estáveis no momento

Desde março de 2025, foram feitas três reduções no preço do diesel, e desde dezembro de 2022 a diminuição acumulada, descontada a inflação, é de 35,9%. 

No entanto, em janeiro, a estatal havia anunciado um aumento de R$ 0,22 por litro para o diesel.

Hugo Motta defende ampliação para 35% do teor do etanol na gasolina

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em 4 Estados: MT, MS, PR e SP

Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço exploratório na Foz do Amazonas
Licença permite início de perfuração exploratória em área sensível da Margem Equatorial.

Vale destacar que o preço praticado pela Petrobras representa cerca de um terço do valor final pago pelo consumidor nas bombas

O preço da gasolina ao consumidor é influenciado por vários fatores, como os custos e margens das distribuidoras e revendedores, o custo do etanol anidro (misturado à gasolina para formar a gasolina C), além de impostos federais (Cide, PIS/Pasep e Cofins) e estaduais (ICMS), cujo percentual varia conforme a região do país.

Veja a nota da Petrobras

A partir de amanhã, 21/10, a Petrobras reduzirá seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 4,9%.

Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

Com o reajuste anunciado, esta é a segunda redução dos preços de gasolina em 2025. No acumulado do ano, a Petrobras reduziu seus preços em R$ 0,31/ litro ou 10,3%. Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%.

Para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde março de 2025 a Petrobras realizou 3 reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%.

 

Palavras-chave

petrobras

gasolina

Economia
.
