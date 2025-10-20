Petrobras anuncia redução de 4,9% no preço da gasolina para distribuidoras

A partir desta terça-feira (21), a Petrobras vai reduzir em 4,9% o preço da gasolina para distribuidoras. Com isso, o valor médio do litro da gasolina A será de aproximadamente R$ 2,71, uma queda de R$ 0,14 por litro.

Esta é a segunda redução do preço da gasolina realizada pela estatal em 2025. No acumulado do ano, a Petrobras já diminuiu o preço da gasolina em 10,3%, o que equivale a R$ 0,31 por litro.

Desde dezembro de 2022, o corte total chega a R$ 0,36 por litro, representando uma redução real de 22,4% quando ajustada pela inflação, conforme informado pela empresa.

Em relação ao diesel, a Petrobras anunciou que os preços para as distribuidoras permanecem estáveis no momento.

Desde março de 2025, foram feitas três reduções no preço do diesel, e desde dezembro de 2022 a diminuição acumulada, descontada a inflação, é de 35,9%.

No entanto, em janeiro, a estatal havia anunciado um aumento de R$ 0,22 por litro para o diesel.

Vale destacar que o preço praticado pela Petrobras representa cerca de um terço do valor final pago pelo consumidor nas bombas.

O preço da gasolina ao consumidor é influenciado por vários fatores, como os custos e margens das distribuidoras e revendedores, o custo do etanol anidro (misturado à gasolina para formar a gasolina C), além de impostos federais (Cide, PIS/Pasep e Cofins) e estaduais (ICMS), cujo percentual varia conforme a região do país.

Veja a nota da Petrobras

Para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde março de 2025 a Petrobras realizou 3 reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%.