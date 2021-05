Pessoas em busca de emprego formam fila enorme na Augusto Montenegro

Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (31), várias pessoas foram pra Augusto Montenegro, próximo ao local onde será construído o novo Pronto Socorro, em busca de uma oportunidade de emprego. Isso gerou uma enorme fila na avenida.

A ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção do novo hospital será assinada na manhã desta segunda-feira (31), conforme anúncio feito pelo Governo do Estado.

O Hospital Pronto Socorro de Belém está orçada em R$ 145.996.619,11 e tem prazo de execução previsto para 20 meses.

Esta matéria está sendo atualizada. Em instante, divulgaremos mais informações sobre o assunto.