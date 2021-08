PayPal anuncia que usuários no Reino Unido poderão operar criptomoedas

A Paypal informou nesta segunda-feira, 23, que permitirá que usuários no Reino Unido comprem, mantenham e vendam criptomoedas em sua plataforma. O anúncio marca a primeira expansão internacional do serviço, que já está disponível nos Estados Unidos desde outubro do ano passado. Segundo comunicado, os clientes poderão operar quatro diferentes criptoativos: bitcoin, ethereum, litecoin e bitcoin cash. O site e o aplicativo móvel mostrarão os preços de cada um e terão conteúdo educativo sobre riscos e oportunidades desse mercado.

"Estamos empenhados em continuar a trabalhar em estreita colaboração com os reguladores no Reino Unido e em todo o mundo, para oferecer nosso apoio - e contribuir significativamente para moldar o papel que as moedas digitais desempenharão no futuro das finanças e do comércio globais", afirmou o vice-presidente da empresa e gerente de blockchain, cripto e moedas digitais, Jose Fernandez da Ponte.

A notícia ajudou a impulsionar as cotações das criptomoedas hoje Por volta das 8h23 (horário de Brasília), o bitcoin para agosto subia 3,19%, a US$ 50.285, acima da marca de US$ 50 mil pela primeira vez em três meses. Já o ethereum ganhava 5,58%, a US$ 3 332,99.