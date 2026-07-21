Pará lidera investimentos do programa BNDES Fust na Região Norte

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) foi criado para melhorar a qualidade da internet, e apoiar novas tecnologias para ajudar a economia e a sociedade

Na região Norte, o Pará se destaca com o maior volume de recursos do Fust BNDES para a ampliação da infraestrutura de telecomunicações ( Foto: Foto: Alexandre Costa / Agência Pará )

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou R$ 138,89 milhões em valor financiado com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para o Pará desde agosto de 2023, ano em que o fundo começou a ser operacionalizado, até junho de 2026. O Pará lidera os investimentos do programa.

Na região Norte, o Pará se destaca com o maior volume de recursos voltados à ampliação da infraestrutura de telecomunicações e acesso à conectividade. Ao todo, 211 provedores em 78 municípios no estado foram contemplados pela iniciativa, que tem como objetivo a expansão e melhoria das redes de telecomunicações e o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade.

"O Fust tem o propósito de ampliar o acesso aos serviços de telecomunicações por meio do apoio a investimentos em infraestrutura de conectividade. No Pará, os recursos aprovados contribuem para a expansão das redes e para o fortalecimento da atuação dos provedores regionais em diferentes municípios", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

No Brasil, o programa BNDES Fust soma R$ 3,06 bilhões financiados, considerando financiamento direto e indireto e apoio financeiro não reembolsável. Os valores aprovados para 497 provedores locais em 1.503 municípios apoiam a expansão de redes de fibra óptica e fortalecem o desenvolvimento regional através da conectividade em escolas e residências do interior brasileiro.

O Fust foi criado pela Lei 9.998/2000, após a privatização do Sistema Telebrás, e tem como objetivos estimular a expansão, melhorar a qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir as desigualdades regionais e estimular o uso e a criação de novas tecnologias de conectividade para promoção do desenvolvimento econômico e social.