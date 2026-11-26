Obra do IBDPP sobre reforma tributária reúne autores paraenses e nacionais

O Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP) lançou, na noite desta quarta-feira (25), em Belém, o livro ‘Os impactos do direito administrativo na reforma tributária, volume v’, em evento prestigiado por advogados, e com a presença do vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira. Anfitrião da noite e um dos organizadores da publicação, o advogado Giussepp Mendes destacou a contribuição dos autores paraenses para o êxito da obra.

"Mais de 50% da obra foi escrita por juristas e doutrinadores do Pará", disse Giussepp Mendes. Ele afirmou que a ideia do livro é regionalizar o debate. “Fizemos isso para não ficarmos restritos apenas ao cenário nacional, mas também para abordar a realidade regional. Tratamos, por exemplo, da taxa minerária. O Pará é um grande exportador de minério e de dendê (tanto o fruto quanto o óleo). Como temos commodities importantes que serão diretamente afetadas pela Reforma Tributária, vários autores da nossa obra se dedicaram a analisar esses impactos locais”, disse Mendes.

Vice-presidente do TCU, Jorge Oliveira observou que a reforma tributária também diz respeito à administração pública, principalmente no que se refere à operacionalização e ao controle dos recursos públicos. “O tema da reforma tributária é um grande desafio; o estado brasileiro, o direito administrativo e a população sofrerão impactos diretos. Esse livro traz um conteúdo que questiona diversos pontos da reforma e os desafios que vários setores do estado vão enfrentar”.

"Do ponto de vista do controle e do Tribunal de Contas da União (TCU), fico satisfeito com essa contribuição dada a todos nós que vamos operar essa transição. O tribunal é uma das peças dessa grande engrenagem e participa ativamente da construção legislativa. A ideia é justamente que possamos dialogar da forma mais ampla possível. Nessa obra, temos vários autores de diversos segmentos que trazem contribuições extremamente significativas para o sucesso de uma reforma tão importante para o país”, destacou o vice-presidente do TCU.

Sobre como ele está vendo as primeiras normatizações dessa reforma, Jorge Oliveira ponderou que como toda novidade, ela tem o desafio de migrar de um modelo já estabelecido para um novo, o que gera algumas dificuldades naturais de implementação. “Mas, de modo geral, como essa reforma foi debatida por diversos segmentos, cada um trazendo sua perspectiva, esse conjunto de contribuições tem facilitado o fortalecimento da proposta. Vejo o processo de maneira otimista e penso que trará legados positivos para a sociedade”.

"O Congresso Nacional, que iniciou a proposta e fará a etapa final, por intermédio do Senado, para estabelecer os marcos que vão vigorar a partir deste ano, tem feito um bom trabalho. Confio nessa construção coletiva e vejo essa inovação de forma bastante positiva”, disse o vice-presidente do TCU, que pela segunda vez veio a Belém, para o lançamento de obras do Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP).