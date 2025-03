O que é Galpão da Reversa? Conheça a nova moda de comprar produtos no 'escuro'

Já imaginou poder comprar um aparelho eletrônico abaixo do custo estabelecido pelo mercado? É o que um outlet de eletrônicos 'vende' que pode proporcionar aos seus clientes ao permitir que eles possuam uma experiência diferente de compra, que funciona também por meio da sorte. Mas, como isso funciona? O que é o Galpão da Reserva?

O que é o Galpão da Reserva?

A tática, de origem estrangeira, funciona como uma “compra às cegas” que pode possibilitar que as pessoas encontrem, em caixas misteriosas, desde acessórios e roupas até eletrônicos de grandes e-commerces, como a Aliexpress, a Amazon, o Mercado Livre, a Shein e outras.

Os itens fazem parte de um sistema de logística reversa, em que os produtos devolvidos pelos clientes, ou que não foram entregues por falta de pagamento de taxa de importação, sejam direcionados a esse tipo de negócio. A ideia é proporcionar uma chance extra nas mãos de pessoas que desejam pagar menos por algum objeto caro.

📦 Como funciona o Galpão da Reserva?

Ao chegar no Galpão da Reserva, o cliente terá 5 minutos para escolher um pacote surpresa que custa apenas R$ 50 e que pode conter diversos achados de eletrônicos e outros produtos de diversas plataformas. Além disso, as embalagens podem ser abertas somente após o pagamento, se houver necessidade de troca, as devoluções devem ser realizadas no balcão do atendimento e todos os produtos adquiridos possuem uma garantia de 90 dias a partir do dia de compra.

Lojas

O Galpão da Reserva ainda não possui um site de vendas online, mas as suas lojas físicas podem ser encontradas em alguns endereços pelo estado de São Paulo. Isso mesmo! Infelizmente a novidade ainda não chegou ao Pará.

Veja os endereços:

Outlet Fernão Dias

Localizado na Rodovia Fernão Dias, Km 44, Pinheirinho - Atibaia/SP

Horário de funcionamento: todos os dias das 9h às 21h.

Mega VestCasa Sorocaba

Localizado na Av. Dom Aguirre, 2511, Jardim Santa Rosália - Sorocaba/SP

Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 21h, e aos domingos, das 10h às 20h.

Mega VestCasa Marginal

Localizado na Av. Ernesto Igel, 429, Lapa - São Paulo/SP

Horário de Funcionamento: de domingo a quinta-feira, das 9h às 22h, e de sexta a sábado, das 8h às 00h.