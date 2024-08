Governador Helder Barbalho anuncia aquisição de 40 ônibus elétricos durante o Seminário NTU

A nova frota de 40 ônibus elétricos que irá rodar na linha do BRT em Belém já está em produção e conta com o nome de uma fabricante nacional na operação. Nesta quarta-feira (07/8), o governador do estado, Helder Barbalho, esteve no Seminário Nacional de Transporte e feira latino americana de transporte, onde visitou o stand da Eletra, empresa ganhadora da licitação no estado. Ela é a responsável pela montagem e integração dos novos veículos, no modelo 100% elétrico, encomendados pelo Governo do Pará. A presidente da montadora, Milena Braga Romano, afirma que a nova frota será entregue para Belém entre novembro e janeiro.

VEJA MAIS

Além da entrega dos veículos, a empresa também fornecerá a infraestrutura para que o sistema opere, o que inclui os carregadores de energia para a frota. Foram realizadas visitas técnicas na capital paraense para avaliar o cenário das estradas e as suas especificidades. Segundo a presidente, os veículos sempre consideram as variáveis de cada local, devido a diversidade geográfica do país. Antes de Belém, a fabricante já operava na região norte, em Manaus, no Amazonas.

Os investimentos somam R$ 120 milhões, segundo informações da assessoria de comunicação do governador. Apesar de possuir um investimento elevado, Milena explica que a operação compensa o custo inicial com as economias em manutenção e consumo de combustível após sua implementação.