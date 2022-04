Nova parcela do Vale-Gás começa a ser paga nesta quinta; confira calendário

Uma nova rodada de parcelas do Auxílio Gás começa a ser paga nesta quinta-feira (14), referente ao mês de abril. O governo ainda não divulgou o valor, mas ele é calculado com base em 50% da média do preço do botijão de gás de 13 kg nos últimos seis meses.

Em fevereiro, o Vale-Gás foi de R$ 52 e, pelos dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) quanto ao preço do gás de cozinha na última semana, o valor do benefício este mês pode passar dos R$ 56, caso esteja na média.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Têm direito a receber o benefício famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606).

Além disso, podem receber famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio alguém com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), de assistência social e que prevê o pagamento de um salário mínimo por mês à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a família.

E a lei estabelece que o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam no monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Quando será o pagamento do Auxílio Gás?

O pagamento do benefício é bimestral, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil, que se baseiam no final do Número de Inscrição Social (NIS). Neste ano, ele será feito nos meses pares, como fevereiro, abril, junho e assim por diante.

Em abril, o pagamento começa nesta quinta-feira (14) para quem tem o final do NIS 1. Depois segue no dia 18 para o final 2. Confira o calendário do mês completo ao fim da matéria.

Como o pagamento usa as mesmas datas do Auxílio Brasil, os cartões e senhas utilizados para o saque do benefício podem ser usados também no Vale-Gás. Lembrando que o saque pode ser feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. O benefício também pode ser pago em poupança social digital do Caixa Tem.

Como o Auxílio Gás utiliza a base de dados do Cadastro Único e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), não é preciso se inscrever.

Calendário do Auxílio Gás de abril por final do NIS

1: 14/4

2: 18/4

3: 19/4

4: 20/4

5: 22/4

6: 25/4

7: 26/4

8: 27/4

9: 28/4

0: 29/4