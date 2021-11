Norte tem melhor índice de confiança da indústria entre as regiões do Brasil

Os empresários da indústria da região Norte demonstraram mais confiança no setor em outubro, atingindo 61,2 pontos, em uma escala de 0 a 100, dentro do Índice de Confiança do Empresário da Indústria (Icei), divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em comparação com setembro, houve alta de 1,66%, quando foram registrados 60,2 pontos. Já na comparação com outubro do ano passado, a alta foi de 1,32% – a confiança na indústria marcava 60,4 pontos.

Entre as regiões brasileiras, o Norte foi o que apresentou maior índice de confiança dos empresários. Em seguida, aparecem o Sul (58,6 pontos); Centro-Oeste (58,1); Nordeste (57,2); e Sudeste (55,9). A nível nacional, a pesquisa mostra que os setores mais confiantes são os de metalurgia (62 pontos), produtos de madeira (60,7), couros e artefatos de couro (60,7), produtos diversos (60,5) e máquinas e equipamentos (60,3). Já os segmentos com o menor índice de confiança dos empresários são produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (52,1), obras de infraestrutura (52,8), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (53,4), bebidas (53,7) e outros equipamentos de transporte (53,9).

O assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRB-PA), Fernando Soares, afirma que os números da pesquisa, referentes à confiança do empresariado, refletem o comportamento da sociedade e dos consumidores. No caso do segmento de bebidas, Fernando diz que é “natural” que ele apareça entre os setores com menores índices de confiança.

“Tivemos alguns casos de intoxicação com bebidas em Minas Gerais, isso abalou bastante a credibilidade da indústria da cerveja. Também temos visto falsificações de bebidas em geral, como destilados, cervejas e refrigerantes, Brasil afora. E ainda houve queda na qualidade das cervejas; a maioria passou a aderir o milho como ingrediente, em vez da cevada. Isso tudo contribuiu para desaguar nesse número pífio espelhado pela pesquisa. Na minha avaliação, este setor precisa ter uma regulamentação um pouco mais rígida, e as penalidades em relação a quem for pego cometendo esses atos ilícitos tem que ser pesada, porque isso põe em risco a saúde de terceiros. Mas a gente vê uma legislação focada na economia”, critica Fernando.

Um dos setores que tiveram crescimento, segundo o levantamento, foi o da indústria da construção, que passou de 54,7 pontos de confiança em setembro deste ano para 55,3 em outubro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, no entanto, os empresários perderam uma parte da confiança no segmento, já que o índice foi pontuado em 56,7 em outubro de 2020.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon), Alex Carvalho, afirma que essa alta, de setembro para outubro, pode ser explicada por reflexos positivos nas taxas de juros, que só agora começaram a crescer, segundo ele. “Além disso, o bom volume de vendas no mercado imobiliário e a área das obras de infraestrutura, que tem alavancado o setor da construção paraense, são componentes que ainda refletem na melhora do índice de confiança”, avalia.

No entanto, Alex acredita que haverá um declínio nesses números, impulsionado pelo desabastecimento e altas de preços dos materiais de construção, além da elevação das taxas de juros. “Isso tudo vai impactar negativamente, e o índice de confiança deve cair”, afirma. Já na comparação com o ano passado, o presidente do Sinduscon explica que, naquela época, o ambiente era mais propício e mais estável no mercado. Embora já houvesse os aumentos nos preços de materiais de construção, junto com o desabastecimento, as taxas de juros eram estáveis, em patamares mais baixos, o que foi alterado pela pressão inflacionária, diz ele.

“Também tínhamos a expectativa de aprovação de reformas estruturantes, que iriam trazer um ambiente de negócios mais saudável para o Brasil, mas elas não evoluíram como poderiam. Isso também vai ser um reflexo progressivo na redução do índice de confiança dos empresários do setor da construção”, adianta Alex.

Ainda segundo a CNI, se o índice for analisado por porte de empresas, as pequenas empresas ficaram com uma confiança de 56,9 pontos, contra os 57,6 de setembro e os 59,5 de outubro do ano passado. Já as médias empresas passaram do nível de confiança de 60,6 pontos um ano atrás para 58 em setembro deste ano e 57,3 no mês passado. Enquanto isso, as grandes empresas são as que têm o maior índice de confiança: 57,6 em outubro deste ano, contra 58 em setembro e 62,3 em outubro de 2020.

INFOGRÁFICO:

Confiança da indústria na região Norte:

Outubro/2021: 61,2

Setembro/2021: 60,2 (+1,66%)

Outubro/2020: 60,4 (+1,32%)

Posição entre as regiões: 1º lugar