Operação do Mapa fiscaliza a presença de amido no requeijão em nove estados

Amostras de requeijão e requeijão cremoso foram coletadas por fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para pesquisa e detecção de fraude por adição de amido nesses produtos. Estabelecimentos no Pará e em mais oito estados ( Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) foram visitados com essa finalidade.

Cerca de180 amostras foram recolhidas em 66 pontos de venda nacionais sob o monitoramento do Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual ou Distrital (SIE/SID) e Serviço de Inspeção Municipal (SIM), localizados nos 9 estados acima citados.

Os resultados das análises apontaram para um índice de 5% de não conformidade. Uma das amostras foi rejeitada por ter sido coletada com o prazo de validade já expirado. Assim, das 179 amostras analisadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA), nove apresentaram a presença de amido.

Para cada amostra não conforme, foram adotadas ações fiscais previstas na legislação junto ao estabelecimento produtor, que incluam a apreensão cautelar dos produtos, além da autuação em processo administrativo específico. A fraude por adição de amido em requeijão é caracterizada como fraude econômica, ou seja, não correspondia com o que estava declarado no rótulo do produto.