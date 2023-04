Mangueirão terá sala de atendimento para mulheres

O recém-reformado Estádio Olímpico Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, agora possui uma sala de atendimento para mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos dias de jogo.

O objetivo é garantir que as mulheres entusiastas do esporte possam sentir-se seguras dentro e fora do estádio.

Na opinião de Daniela Santos, delegada-geral adjunta da Polícia Civil do Pará, a iniciativa demonstra que mulheres são bem-vindas no estádio e serão acolhidas caso necessitem de apoio. O local também funcionará durante outras atividades realizadas no Mangueirão.

Segundo Paula Gomes, titular da Secretaria de Estados das Mulheres, o espaço deve incentivar mais participação feminina nas arquibancadas.

"[A iniciativa] reforça a preocupação em coibir crimes como a importunação sexual, assédio e qualquer tipo de violência contra mulher. O nosso objetivo é que as mulheres possam desfrutar de um ambiente seguro e respeitoso para vivenciarem o esporte junto com a família e amigos, seja como forma de lazer, atividade ou sustento. A mulher que passar por qualquer importunação ou assédio pode ser direcionada imediatamente e denunciar o agressor", diz.

Maurício Bororó, diretor do Mangueirão, considera que a iniciativa é importante.

“Estamos trazendo uma coisa que nunca existiu no Pará, fazendo essa parceria para oferecer um ambiente mais seguro para as mulheres que gostam de futebol e frequentam o estádio, isso nunca houve na história do Mangueirão. Vamos dar apoio integral a esse novo projeto", pontua.