Secretário do Comércio dos EUA reafirma que 1º de agosto é prazo final para tarifas

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que 1º de agosto é um prazo final para a imposição das tarifas americanas, mas que nada impede que os países negociem após a data, em entrevista para a CBS, neste domingo, 20.

"Em 1º de agosto, as novas alíquotas tarifárias entram em vigor. Nada impede que os países conversem com a gente depois da data, mas eles vão começar a pagar as tarifas em 1º de agosto", disse, ao defender que as tarifas pagarão o déficit americano e tornarão a economia do país mais forte. "Estamos defendendo os Estados Unidos".

Segundo o secretário, que está confiante em um acordo com a União Europeia (UE), países menores, como nações da América Latina, Caribe e África, pagarão a tarifa base de 10%, enquanto economias maiores ou se abrirão ou pagarão uma tarifa justa aos EUA por não se abrirem e os tratarem de forma injusta.

Na ocasião, Lutnick também mencionou que o presidente dos EUA, Donald Trump, com certeza vai renegociar o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). "Faz um sentido perfeito para o presidente renegociar. Ele não quer carros fabricados no Canadá ou no México quando podem ser fabricados em Michigan e Ohio. É melhor para os trabalhadores americanos", ressaltou.

Lutnick ainda argumentou que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, está custando US$ 700 bilhões por ano aos EUA por, segundo ele, manter as altas taxas de juros.