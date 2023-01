Lula se reúne com centrais sindicais nesta quarta para debater políticas para o salário mínimo

Na primeira reunião ampliada com sindicalistas neste governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra, na manhã desta quarta-feira (18), com representantes das centrais sindicais para iniciar os debates sobre uma nova política para o salário mínimo. A administração pretende anunciar a criação de uma Mesa Nacional para debater questões trabalhistas. As informações são da CNN Brasil.

Outros temas previstos para a reunião, além do salário mínimo, são o fortalecimento do Ministério do Trabalho, incentivos a negociação coletiva e regulação do trabalho em aplicativos. Mas a questão imediata é valor do salário mínimo para 2023 e a nova política de valorização da remuneração básica do país.

Deve fundamentar essa negociação um documento elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que mostra o que as centrais pretendem levar para esse debate. Há três fórmulas em debate para a retomada da política de valorização do salário mínimo: inflação e Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos; inflação e PIB dos últimos cinco anos; e o PIB per capita e inflação do ano anterior.

Em sua conta oficial do Twitter, o presidente Lula adiantou que voltará a dialogar com todos para pensar as transformações no mundo do trabalho. Confira a mensagem: