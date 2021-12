Saiba como jogar na Mega da Virada pelo celular e ficar milionário em 2022

Você sabia que não precisa mais ir a uma lotérica física para iniciar o ano de 2022 milionário? Agora, você pode fazer a aposta da Mega da Virada pelo próprio celular. As apostas iniciaram no dia 16/11 e podem ser realizadas até as 17h do dia do sorteio, 31/12, nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet.

Pensando nisso, o portal O Liberal vai te ensinar o passo a passo de como acessar o site e garantir a ‘bolada’ na comodidade do seu lugar.

Saiba como jogar na Mega da Virada pelo celular

O apostador deve acessar o site da Mega Lotéricas e efetuar o login.

Como realizar a aposta na Mega da Virada pelo telefone?

Aperte no botão “MV” (Mega da Virada) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega da Virada” no menu expandido do computador; Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números no “Monte Seu Jogo”; Uma vez que já tiver montado sua aposta, adicione ela ao carrinho; Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”; Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela; Finalize a sua compra;

Como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada pelo celular?

O site Mega Loterias oferece uma série de bolões da Mega da Virada. Assim, você consegue apostar dezenas, centenas e até milhares de jogos de uma só vez, pagando um preço bem mais barato.

Em caso de vitória, o prêmio é dividido igualmente entre as cotas do bolão.

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Como saber se eu ganhei na Mega da Virada?

Acompanhe o seu jogo na aba de “Minhas Apostas” no menu do usuário do site.

Como garantir que eu vou receber o prêmio da Mega da Virada?

Você deve acessar o portal Loterias Caixa, selecionar "agência" como local de pagamento, imprimir o comprovante e comparecer ao banco com documento oficial.