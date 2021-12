Bolões aumentam chance de ganhar na Mega da Virada; veja dicas

Vale tudo para aumentar as chances na Mega da Virada, que irá sortear R$350 milhões na próxima sexta-feira (28). Quem opta pelos bolões precisa dividir o dinheiro, mas vê as probabilidades de engordar a conta bancária dispararem.

Quem faz uma aposta simples, com seis dezenas, paga somente R$ 4,50, o suficiente para comprar uma chance de acerto entre 50.063.860. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Por isso, quanto maior o valor de aposta, maior a probabilidade de conquistar o prêmio.

Para fazer o bolão, basta juntar os amigos, colegas do trabalho ou parentes para formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer casa lotérica do país. Ao ser registrado no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, este participante poderá resgatar o prêmio individualmente. Quem optar por 15 números tem a possibilidade de dividir a aposta em 100 cotas, por exemplo, com cada participante levando R$3,5 milhões para casa em caso de acerto.

"Estamos animados. É o primeiro bolão que vamos fazer e todo mundo escolheu os números juntos. É bom quando tem gente com quem fazer e apostar, aumenta as nossas chances", afirma Luís Monteiro, arquiteto que reuniu oito membros da família para uma aposta de 11 números, com cada um pagando aproximadamente R$231 reais.

O professor de matemática Walmi Costa e Silva fez a aposta dele, mas de tanto estudar os números ao longo da vida, está convicto que é mais fácil ser atingido por um raio do que se tornar o mais novo milionário paraense. Apesar de não estar muito otimista, ele conta que adora o tema, já que probabilidades e análise combinatória são assuntos que empolgam os alunos na sala de aula.

"E quando eu estudava era o assunto que eu menos gostava. A chance de vitória é minúscula, quase nula. Há pesquisadores da matemática aplicada que estudam a probabilidade, quantas ocorrências ao longo do anos. Há quem já tenha vencido 14 vezes olhando para o passado, com esse método. Jogar sete números em um jogo é a mesma coisa que fazer sete jogos, tanto que o preço dá o mesmo, que é R$31,50. Se olharmos tecnicamente, quando você faz um jogo de seis números você acredita que eles sairão dentro de um universo de 60 números possíveis. Mas as chances de todos os números são iguais, 1 para 60, a não ser que ocorra um evento anormal. É mais interpretação do que matemática em si", afirma ele.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, geralmente disponíveis nos balcões de atendimento. Basta solicitar a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, o apostador poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Foi a escolha de Franco Dias, que estava em uma movimentada casa lotérica na avenida Pedro Miranda na manhã desta terça-feira (28). Ele se juntou com quatro amigos do trabalho para fazer um bolão, mas não dispensou as apostas simples. "Quanto mais apostas, melhor, claro. Não sou muito de gastar com isso, mas na Mega da Virada sempre faço no mínimo umas dez", afirma.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. É permitida a fazer no máximo dez apostas por bolão. Em caso de mais de uma aposta, todas elas devem conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

O concurso 2.440 da Mega da Virada pode pagar R$ 350 milhões para quem acertar as seis dezenas - este é o segundo ano seguido em que o prêmio acumulado atinge este valor, o maior da história da Mega-Sena.

De acordo com a Caixa, se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com o acerto de cinco números, e assim por diante, conforme as faixas de premiação.

Serviço:

Mega Sena da Virada

Apostas até às 17h de sexta-feira (31)

Volante com 6 números marcados: R$4,50

Disponível nas casas lotéricas e também no site loterias.caixa.gov.br e no aplicativo "Loterias", disponível para Android e IOS. As apostas pela internet possuem um valor mínimo de R$30 e só podem ser pagas via cartão de crédito.

Confira o valor das apostas acima de 6 números:

7 dezenas – R$31,50

8 dezenas – R$126,00

9 dezenas – R$378,00

10 dezenas – R$945,00

11 dezenas – R$2.079,00

12 dezenas – R$4.158,00

13 dezenas – R$7.722,00

14 dezenas – R$13.513,00

15 dezenas – R$22.522,50

Confira os números mais sorteados na Mega da Virada:

Quatro vezes: 10

Três vezes: 03, 05, 20, 36

Duas vezes: 02, 11, 17, 18, 22, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56, 58

Uma vez: 01, 04, 06, 12, 14, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 57

Nenhuma vez: 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59, 60