Lojistas de Belém registram aumento de até 30% nas vendas de Halloween com alta demanda de Halloween

Em outubro, o comércio de Belém já se prepara para a temporada de Halloween. As lojas, se enchem de fantasias, decorações temáticas e maquiagens artísticas, desde o final de setembro, e, na segunda metade do mês, registram um aumento significativo na procura por produtos. Vendedores comemoram a alta procura e, com a crescente popularidade do evento, chegam a comparar a festa com o carnaval.

Leo Valentine é gerente de uma loja de acessórios e produtos de beleza do centro comercial de Belém. O lojista destaca o crescimento das vendas neste período e explica que, com a alta procura, é preciso estar aberto para outros produtos também. Ele explica que, para o Halloween, as vendas começam no final de setembro, início de outubro, e a procura é muito grande, mesmo antes do mês do Halloween. "Desde setembro a gente começa a receber e vender artigos pro Dia das Bruxas, as pessoas já se programam, então a procura já começa forte desde então", afirmou.

O gerente destaca que, com a tendência da temporada festiva, em comparação ao último ano, ele diz que a procura por artigos decorativos da temporada cresceu de 20% a 30%. Ele ainda compara o Halloween ao Carnaval em termos de movimento: “O Halloween chega a ser quase comparável com o Carnaval, de tão bom que é”.

Entre os itens mais vendidos estão as tintas para cabelo, fantasias e maquiagens artísticas. “As colorações para cabelo e as maquiagens inspiradas em personagens são muito procuradas. Este ano, os personagens do filme ‘Divertidamente’, por exemplo, está em alta, e temos muitos pedidos de maquiagem nesse estilo”, explica Leo. Além disso, as tradicionais fantasias de Coringa continuam em alta, mas com novidades na linha de fantasias para atrair os clientes.

Consumidores

Por outro lado, alguns consumidores apontam que, apesar da variedade em decorações, as opções de fantasias ainda são repetitivas. Yasmim Braga, estudante, foi ao comércio em busca de uma fantasia específica: “Eu vim procurar uma orelha de oncinha. Mas, em termos de fantasias, é sempre a mesma coisa, como bruxas. A gente tenta variar um pouco.” Já Kawandria Castro, também estudante, estava em busca de inspiração para sua fantasia, e conta com a variedade das lojas para encontrar uma boa opçõa. Para elas, a popularidade do Halloween está crescendo em Belém. “Antes, não era tão comum ver as pessoas fantasiadas, mas agora está mudando”, observa Kawandria.

Entre uma loja e outra, as amigas destacarma os preços elevados em algumas de alguns produtos: “Tem mais coisa esse ano, a gente encontra mais variedade, mas também fica tudo mais caro. Hoje, em uma das lojas, vi uma máscara simples custanod R$ 45. Me assustei”