Lojistas apostam em decorações de Páscoa para turbinar vendas em Belém

A procura por artigos decorativos de Páscoa segue tímida no centro comercial de Belém, mas os lojistas estão esperançosos de que o movimento cresça ao longo dos próximos dias. Sheila Moraes é gerente de vendas de uma loja na rua Treze de Maio que tinha coelhos e ovos por todas as partes e chamava atenção dos transeuntes na manhã desta segunda-feira (4).

Segundo ela, as expectativas são boas apesar dos percalços causados pela economia do Brasil. Ela conta que a partir de R$100 já é possível fazer uma decoração bonita para curtir a data com a família no próximo 17 de abril.

"A gente tenta colocar o máximo de produtos que a gente pode mesmo não tendo muitas opções. Esse ano foi diferenciado, pois estamos com uma dificuldade de ter mercadoria alusivas a data. Mas a gente foi ao fundo, foi a feiras, para ver o que tinha de diferente. Há uns 3 anos não tinha muito movimento de Páscoa e hoje em dia você consegue vender bastante coisa porque todo mundo quer arrumar uma mesa, quer decorar sua casa, quer fazer uma guirlanda de Páscoa", afirma ela, que avalia que não há um item preferido pelos clientes já que uma compra vai puxando a outra na hora de organizar a decoração da data.

Venda de artigos decorativos da data aumentou nos últimos três anos, segundo lojista (Thiago Gomes/O Liberal)

"O que sai muito são os coelhos, de presente para crianças. Temos todos os acessórios para montar arranjo, os ovos de páscoa de isopor, vende muitas flores para arranjo. Mas a inflação foi impactante. É significativa e visível a diferença de preço. Mesmo com toda essa dificuldade a gente tenta expor para o cliente a questão do dólar, pois nossa mercadoria é de importação", diz.

Procura é abaixo da expectativa

Michelle Monteiro é gerente de uma outra loja na mesma rua e classificou o movimento como "mais ou menos". Segundo ela, porém, há expectativa de aumento na procura. "Não está aquela procura assim de ter bastante. Mas está saindo. Só não muito como o esperado. Os principais itens que procuram é papel para enrolar ovo, as formas de acetato, silicone. As caixinhas para ovo de colher", conta ela ao lembrar que a inflação impactou um pouco os preços praticados na loja.

Cássia Regina e a filha dela, Carine, possuem uma empresa de bolos e doces que costuma faturar mais em abril do que nos outros meses, graças às comemorações da Páscoa. Ela buscava elementos decorativos para uma exposição de empreendedorismo da qual participará no próximo final de semana.

"A gente trabalha mais na páscoa mesmo pois tem bastante encomenda. Tudo está sempre mudando de preço, então estamos fazendo de tudo para conseguir manter preços justos para os nossos produtos. Não pode aumentar muito também. Estamos comprando caixa para ovo, decoração para mesa para o cliente se sentir atraído e comprar", conta.

Decoração já está pronta

Já a dona de casa Nádia Fonseca está com tudo pronto para receber a família no Domingo de Páscoa. "Tenho o hábito de decorar e a minha já está decorada e agora estou bisbilhotando. Todo ano tudo aumenta [o preço das coisas], independente da inflação. Essas coisas de decoração o preço sobe, dispara. Estou acostumada. Eu mesma fiz uma guirlanda para a porta, coelhinho para botar lá dentro, fiz arranjo de flor com ovinhos. Tudo simples mesmo", conta.