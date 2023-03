Leitores de O Liberal ainda não decidiram se irão comprar ovos de chocolare, este ano

Os leitores do portal O Liberal responderam à enquete da semana que ainda não decidiram se irão comprar ovos de Páscoa, este ano. Dentre as três opções colocadas na enquete – sim, não e talvez – 100% assinalaram a última opção. Já nas redes sociais, a maioria dos seguidores de O Liberal respondeu que não vai comprar ovos devido aos preços elevados desses produtos.

As respostas dos internautas vão na contramão da expectativa dos comerciantes paraenses, que apostam no crescimento de vendas em 15% em comparação à Páscoa do ano passado, conforme noticiado por O Liberal. A Páscoa é considerada a sexta melhor data para o comércio varejista. Mas as notícias de aumento de preços têm assustado os consumidores.

Na enquete desta semana, O Liberal perguntou aos leitores se eles irão comprar ovos de chocolate na Páscoa deste ano. No portal O Liberal, 100% dos leitores assinalaram a alternativa “talvez, ainda estou avaliando”.

Já nas redes sociais, 63% dos leitores do Twitter assinalaram a opção “não vou comprar, os preços estão muito elevados”, 19% marcaram a opção “sim, não abro mão de comprar todos os anos” e 18% responderam “talvez, ainda estou avaliando”.

No Facebook, 80% responderam que “não” e 20% que “sim”, ninguém respondeu “talvez”. O seguidor Elton Neves comentou: “Pretendo, mas desde que o preço não passe de R$ 200”. E o seguidor Célio Almeida Navegantes criticou: “Essa época é só para enriquecer os empresários”.

Já no Instagram, 50% dos seguidores responderam nos Stories que “não”, 32% ainda não decidiram e 18% confirmaram, enquanto no feed da mesma rede social, 66% responderam “não”, 24% “sim” e 10% “talvez”.

Alguns seguidores do Instagram, como @juniora_lousado e @tamara_s.a disseram que preferem fazer os ovos de chocolate do que comprar. Já @helemmoura e @lins.drica disseram que não irão comprar, mas querem ganhar de presente.

Outros seguidores apontaram alternativas. @danioliverfigueiredo disse: “Após a Páscoa eu compro”. Já @amelia.pneumogmail.com_2 opinou que “é mais barato comprar chocolate comum, sem ser em formato de ovo”. Enquanto o perfil @presentesechocolate defendeu os chocolateiros artesanais: “de preferência comprem artesanais. Apoiem o pequeno”.

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o preço médio do chocolate ficou 13% mais caro, este ano. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) também apontou alta em vários produtos de época.