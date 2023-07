Inscrições para o Fies terminam hoje (07); veja como se inscrever

Encerra nesta sexta-feira (07) as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2023. Os candidatos podem efetuar as inscrições até às 23h59 (horário de Brasília) através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Para esta edição, estão sendo ofertadas 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas, segundo o Ministério da Educação (MEC). O candidato pode consultar as vagas no momento da inscrição – o sistema apresenta as ofertas de vagas por estado, município e instituição de ensino superior.

Quem pode se inscrever para o Fies?

Podem partcipar do processo seletivo do Fies os candidatos que:

- tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota válida até o momento anterior à abertura das inscrições para o Fies 2023;

- tenham obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero;

- não tenham participado do Enem na condição de treineiro – candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação;

- possuam renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

No momento da inscrição, o candidato deve informar o CPF, um endereço de e-mail pessoal válido, os nomes dos membros do grupo familiar, com o número de CPF dos membros com idade igual ou superior a 14 anos, as respectivas datas de nascimento e, se for o caso, a renda bruta mensal de cada componente do grupo familiar.

Quando sai o resultado da seleção do Fies?

De acordo com o Ministério da Educação, a ordem de classificação e pré-seleção estão previstas para serem divulgadas no dia 11 de julho, em chamada única. O cronograma completo do Fies pode ser acessado aqui.

*(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).