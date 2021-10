Inscrições para concurso da Seap com 1,9 mil vagas encerram amanhã (22)

Termina amanhã (22) o período de inscrições para o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap). O certame, que foi reaberto, está ofertando 1.945 vagas de policial penal - agente penitenciário, sendo 1.646 para preenchimento imediato e 299 para formação de cadastro reserva. A reabertura se deu devido à alteração de requisito para o cargo: o edital de abertura pedia Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias 'A' e 'D', e agora será exigido somente ter CNH, no mínimo em categoria 'B'.

Os interessados podem se inscrever através do site www.cetapnet.com.br, pagando taxa de R$ 50. Pode pedir isenção do valor, o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda. Nesta etapa, a pessoa deverá, também, escolher a região de lotação da vaga que pretende concorrer.

VEJA MAIS

Das vagas imediatas, 1.292 são para homens e 354 para mulheres. Já no cadastro reserva (299), 234 serão para homens e 65 para mulheres. A nova carreira de policial penal exige apenas ensino médio completo, além da CNH categoria 'B'. O salário inicial é de R$ 2.810, em regime de escala, a ser definido após o ingresso no cargo. As vagas estão divididas entre as regiões de Araguaia, Baixo Amazonas, Caeté, Carajás, Guajará, Guamá, Lago Tucuruí, Marajó, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu.

Haverá avaliação com prova objetiva, a ser realizada no dia 14 de novembro, em Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Altamira e Itaituba; prova objetiva; avaliação psicológica; exame médico; prova de aptidão física; investigação social para verificação de antecedentes pessoais; e o Curso de Formação Profissional, realizado na Escola de Administração Penitenciária, no município de Marituba. O prazo de validade do concurso público para nomeação dos aprovados será de dois anos.