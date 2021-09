Iniciativa estadual contribui para fortalecer o setor produtivo no Pará

Para aquecer a economia, gerar novos empregos e integrar as grandes indústrias instaladas no Estado com os órgãos que trabalham no fomento da economia, o governo do Pará desenvolveu o projeto “Na Fábrica” para atender o setor de produção de várias regiões do Estado. Atualmente, 151 empresas são incentivadas.

Nos últimos anos, foram concedidos incentivos a indústrias nos municípios de Abaetetuba, Ananindeua, Benevides, Belém, Castanhal, Dom Eliseu, Igarapé Miri, Marabá, Marituba, Novo Progresso, Santa Bárbara, Santarém, São Domingos do Araguaia, Tailândia, Tomé-Açu e os casos mais recentes na ilha do Marajó.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente de Santa Izabel do Pará, Jorge Bitencourt, a tentativa de desburocratização da administração pública e o contato com o setor produtivo pode estimular a geração de emprego e renda. “Estar junto do empresário, da produção e entender as dificuldades e necessidades para trazer soluções é o caminho correto. A iniciativa privada precisa que o ente público entenda toda a complexidade de uma fábrica de grande porte. Compreendendo isso, o ente público pode trazer soluções mais rápidas, gerando emprego e renda.”

A Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) possui um papel estratégico de incentivo fiscal aos empreendedores. A Secretaria analisa os investimentos que possam resultar em impactos positivos e que possam gerar emprego e renda no Estado.

“Quando uma empresa que vem se instalar ou que já está instalada no Estado e quer se modernizar está em busca de benefício fiscal, ela traz o seu pleito para a Sedeme, que pode conceder até 95% de incentivo, dependendo da análise do projeto. Estamos dinamizando nosso trabalho, com reuniões mensais para dar celeridade no processo de instalação de novas empresas no Estado, ampliação de parques e modernização”, explica o titular da pasta, José Fernando Gomes Jr.

Além da produção industrial, a iniciativa busca atender também a produção animal. "Queremos progredir mais na pesquisa para aumentar a produtividade e a renda das mais de 100 mil propriedades que trabalham com pecuária nos 144 municípios do estado. Com a pesquisa nós podemos desenvolver aqui uma pastagem de melhor qualidade, que se adapte melhor ao estado, e melhorar a qualidade da carne. Além disso, vamos tornar o preço da carne mais acessível a todos os consumidores do estado do Pará, do Brasil e do mundo”, destaca o presidente do SindiCarne, Daniel Freire.