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Inadimplência: Paraenses somam R$ 16 milhões em dívidas atrasadas, aponta Serasa

Número de inadimplentes no Estado aumentou 0,58% em junho e alcança 3,1 milhões de pessoas

O Liberal
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Cartão de crédito é o principal vilão dos paraenses, aparecendo como o principal segmentos de dívida na região (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Um novo levantamento do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa revelou que o número de brasileiros negativados voltou a crescer em junho, com um avanço de 0,28% no mês, após uma desaceleração observada em maio. No Pará, a situação é mais acentuada, com crescimento de 0,58%.

O estado do Pará, especificamente, registra 3,1 milhões de inadimplentes, cujos débitos somam mais de 9,8 milhões de dívidas e ultrapassam a marca de R$ 16 milhões. Os principais segmentos de dívida na região são bancos e cartões (27,53%), financeiras (20,17%) e varejo (15,95%).

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Nacionalmente, o valor médio devido por consumidor atingiu R$ 6.920,63, o que representa, em média, quatro vezes o salário-mínimo. Mais da metade da população adulta do país, 50,9%, encontra-se com o nome negativado. No total, os brasileiros acumulam 345,5 milhões de dívidas abertas, totalizando mais de R$ 579,5 bilhões.

Na análise por segmento das dívidas, bancos e instituições financeiras continuam a concentrar a maior parte, respondendo por 46,9% do total. Em seguida, aparecem as contas básicas, com 21,3%, e os serviços, com 11,7%.

Cenário da Inadimplência Exige Cautela

A especialista em educação financeira da Serasa, Aline Vieira, ressalta que, apesar do crescimento mais forte em junho, o aumento ainda é mais lento que o restante do ano. “O cenário segue exigindo cautela: manter as contas organizadas e antecipar a negociação de débitos em atraso ajuda a evitar que o problema se acumule ao longo dos próximos meses, se tornando uma bola de neve”, alerta Vieira.

Diante do cenário de inadimplência, a Serasa estendeu o prazo para a utilização de cupons de desconto, reforçando as últimas oportunidades para negociar dívidas no aplicativo ou site da empresa. A iniciativa inclui ofertas do programa Desenrola e negociações com diversas instituições financeiras e empresas do varejo.

Segundo a entidade, desde o início da campanha em maio, mais de 111 mil consumidores já utilizaram os cupons, resultando em mais de R$ 974 milhões em descontos concedidos. Mais de 11 milhões de brasileiros ainda podem ter acesso a benefícios adicionais que podem chegar a R$ 500 em desconto no Serasa Limpa Nome, somados aos abatimentos já oferecidos pelos parceiros.

Como Negociar Dívidas com Desconto na Serasa

  • Acesse o site ou o aplicativo da Serasa.
  • Faça login com CPF e senha.
  • Clique em Negociar dívidas.
  • Veja qual oferta possui cupom disponível e clique em Negociar agora.
  • Escolha a opção de pagamento à vista, por Pix ou boleto.
  • Selecione a data de vencimento desejada.
  • Na área de confirmação do acordo, ative a opção “Adicionar cupom”.
  • Depois, clique em Fechar acordo e realize o pagamento com desconto.
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