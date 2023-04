Imposto de Renda: Governo Federal elevará faixa de isenção para R$ 2.640

Nesta sexta-feira (28), O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que, a partir de 1º de maio de 2023, os salários no valor de até R$ 2.640 não terão retenção do Imposto de Renda. Segundo Marinho, a mudança é apenas o ínicio da política de ampliação da faixa de isenção do IR do atual governo. Até então, a taxa cobre salários de até R$ 1.903,98.

Durante a campanha eleitoral em 2022, o atual presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que essa isenção chegaria à salários no valor de R$ 5.000,00. A decisão está sendo tramitada deverá ser encaminhada por meio de medida provisória até 1º de maio.

“Há o compromisso do presidente Lula de, ao longo do mandato, isentar na tabela do Imposto de Renda salários de até R$ 5.000. Como 1º degrau, os salários de até R$ 2.640 não terá retenção na folha de pagamento do Imposto de Renda. Isso vai ajudar muito no poder aquisitivo da classe trabalhadora”, disse Marinho. Segundo o ministro, a decisão é um ato discricionário da Receita Federal.

De acordo com dados da Secretaria da Receita Federal, cerca de 13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar o IR a partir do primeiro dia de maio, o que representa 40% dos contribuintes, deixando de arrecadar R$ 3,2 bilhões em 2023.

Além dessa decisão, Marinho comunicou, na quinta-feira (27), o aumento de 9% no salário mínimo dos funcionários públicos, que passará dos atuais R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00 também a partir do dia 1º de maio. O novo valor contemplará aposentados e pensionistas.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Ádna Figueira)