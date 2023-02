Helder assina termos de compromisso com aumento de 15% dos salário dos professores e criação do PCCR

O governador Helder Barbalho assinou, na manhã desta segunda-feira (13), dois termos de compromisso com decisões enolvendo a educação pública paraense. Um deles prevê aumento de 15% sobre os salários de professores do magistério.

O segundo termo de compromisso trata da criação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneracão (PCCR) para administrativos da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação do Estado, os projetos serão encaminhados à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para aprovação.

