Há risco fiscal em manter principal atividade dos Correios sem compensação de custos, diz TCU

Foi também apontado que, apesar do cumprimento formal das metas de universalização, ainda há desigualdades significativas no acesso efetivo aos serviços postais por grupos populacionais vulneráveis

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira, 22, alertar o governo federal sobre o risco fiscal em manter a atividade essencial dos Correios "sem um mecanismo explícito, estruturado e transparente" de compensação dos custos. Na análise feita, a política de universalização dos serviços postais enfrenta um desequilíbrio econômico-financeiro considerado estrutural.

Isso porque, segundo o argumento, haveria a combinação entre o crescimento contínuo dos custos de atendimento e a insuficiência das fontes de financiamento disponíveis. Foi votada nesta quarta uma auditoria sobre a política de universalização dos serviços postais no Brasil. A ideia é subsidiar a elaboração do Relatório de Fiscalização em Políticas Públicas e Programas de Governo do exercício de 2026 (RePP 2026).

"O modelo de financiamento de uma universalização excessivamente dependente da capacidade econômica-financeira dos Correios, e desprovido de mecanismos públicos estruturados de compensação, restringe a expansão e a qualificação do atendimento em áreas com maior custo operacional", declarou o ministro Benjamin Zymler em seu voto.

Foi também apontado que, apesar do cumprimento formal das metas de universalização, ainda há desigualdades significativas no acesso efetivo aos serviços postais por grupos populacionais vulneráveis, como comunidades tradicionais, áreas rurais remotas e periferias urbanas.