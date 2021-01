Guedes admite volta de auxílio, mas havendo cortes

A volta do auxílio emergencial por causa da pandemia de covid-19, segundo disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira, 26, seria possível a partir do bloqueio de investimentos com saúde, educação e segurança pública.

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministro disse que o País vive situação semelhante a uma “guerra”, em que não se pode ter aumento de salários nem entregar medalhas antes do fim da batalha.

“Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado. Pensa bastante. Porque, se fizer isso, não se pode ter aumento automático de verbas para educação, para segurança pública”, disse, em videoconferência realizada pela Credit Suísse.

“Durante a guerra, é fazer armamento. Pega os episódios de guerra aí e vê se teve aumento de salário durante a guerra, se teve dinheiro para saúde, educação… não teve, é dinheiro para guerra”, complementou o ministro da Economia.