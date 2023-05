Governo Lula inicia medidas voltadas para a população mais pobre

O governo do presidente Lula (PT) tenta estabelecer um novo marco e iniciar uma ‘ofensiva’ para as classes C, D e E com medidas como o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, que entra em vigor nesta segunda-feira, 1°.

As medidas foram antecipadas à âncora da CNN, Daniela Lima. As medidas iniciais da administração federal foram voltadas para a população mais pobre, como o restabelecimento do Bolsa Família e concedendo benefícios adicionais para famílias com crianças pequenas.

Também houve a confirmação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 2.640. Lima diz que a intenção do presidente é ampliar, ano após ano, o valor isento para abarcar quem ganha até cinco salários mínimos.

Essa política de valorização do salário mínimo é de grande importância para o Partido dos Trabalhadores, conforme pontua Leandro Resende, analista de Política da CNN.

Lula participou de ato para o dia do trabalhador no vale do Anhangabaú, em São Paulo, nesta segunda. Na ocasião, também afirmou que será anunciada a recriação do programa Farmácia Popular, para que o ‘velhinho não precise pagar pelo remédio’.

O programa visa complementar a disponibilização de medicamentos de forma gratuita ou subsidiada por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada. Desta forma, o cidadão pode obter seus medicamentos tanto no Sistema Único de Saúde (SUS), como nos estabelecimentos privados credenciados.