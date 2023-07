Governo federal propõe a estados em crise novas regras para recuperação fiscal

Atendendo ao pleito de governadores, o Governo Federal fará concessões aos estados em crise e deve propor mudanças nas regras do chamado Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Participam do Regime Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. No ano passado, Minas Gerais também apresentou pedido de adesão, mas ele ainda não foi homologado pelo governo federal.

Para os estados, o RRF impunha medidas muito severas, o que foi parcialmente reconhecido pelo Tesouro Nacional. O Ministério da Fazenda, então, resolveu atender a pleitos de governadores. O governo deve ser mais tolerante com medidas específicas impostas hoje a essas unidades da Federação, como congelamento de salários do funcionalismo, e focar o alcance dos resultados prometidos, o que representa uma flexibilização em relação ao desenho atual do programa de socorro.

VEJA MAIS

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou à Folha de São Paulo, no entanto, que as mudanças não representam uma flexibilização aos governadores, mas aperfeiçoamentos para que o programa se volte ao seu objetivo central: ajudar estados em situação de calamidade financeira. "Ele [RRF] não é tão punitivo quanto era, ele fica mais voltado para a indução de conduta, para incentivo. Se [o estado] performar seus resultados fiscais, ele tem mais flexibilidade. Se sair antes do regime, tem benefícios", declarou.

O governo também deve propor, por meio de um projeto de lei complementar, a extensão do prazo máximo de permanência no regime de 9 para 12 anos. Segundo Ceron, essa medida leva em consideração os efeitos da menor arrecadação dos estados após as mudanças no ICMS em 2022. Também há a intenção de dar mais liberdade para as contrapartidas oferecidas pelos estados, inclusive quanto à venda de ativos. Hoje, o regime demanda a apresentação de um plano que inclua medidas como a alienação de participação em estatais como parte do processo de ajuste. Ceron explica que tais operações passarão a ser opcionais.

O novo modelo proposto pelo Tesouro também prevê uma redução da penalidade imposta para quem descumprir os itens previstos na época de adesão ao plano. Em vez de um incremento de até 30% nos encargos da dívida, a "multa" passa a ser gradual - de 5% se houver descumprimento de alguma medida ao fim de cada ciclo de avaliação (seis meses).

A criação de um incentivo para os estados se anteciparem ao prazo final e se desligarem antes do regime, bem como a possibilidade de os estados elevarem seus gastos além da inflação em caso de cumprimento das metas fiscais no ano anterior, desde que não haja comprometimento dos alvos para os exercícios seguintes, também são propostas apresentadas pelo Governo.

Outra medida é a elevação dos limites para crédito quando a operação for voltada à reestruturação de passivos. Haverá ainda a autorização para empréstimos garantidos pela União para operações de financiamento para PPPs (parcerias público-privadas) que reduzam custos já existentes (por exemplo, a reforma de um hospital em modelo de PPP que corte gastos em relação ao modelo vigente).

Apelos

As mudanças foram discutidas em maio durante uma reunião em maio entre o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e os governadores Cláudio Castro (PL-RJ), Eduardo Leite (PSDB-RS), Ronaldo Caiado (União-GO) e Romeu Zema (Novo-MG). Elas devem ser anunciadas pelo governo nesta quarta-feira (26) em meio a um pacote mais amplo de propostas voltadas aos estados e, se aprovadas pelo Congresso Nacional, representarão a segunda modificação estrutural nas regras do programa, criado em 2017 para socorrer entes em crise.