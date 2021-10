Governador Helder Barbalho apresenta projeto para aumentar piso salarial de professores em 40%

O governador Helder Barbalho apresentou, nesta segunda-feira (4), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), um Projeto de Lei que tem o objetivo de aumentar em 40% o piso salarial da categoria dos profissionais da educação do Pará. Se aprovada, a medida deve beneficiar até 40 mil trabalhadores do magistério e haverá um gasto extra de recursos do Estado na casa dos R$ 850 milhões, anualmente. Segundo o chefe do Executivo estadual, há confiança de que, ainda neste mês de outubro, o projeto já esteja em vigor.

Segundo o presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), a medida será tratada com urgência. Já nesta terça-feira (5), a matéria passará pela aprovação de três Comissões da Casa: de Constituição e Justiça (CCJ), de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) e de Educação (Cedu). A expectativa é de que o PL seja aprovado ainda amanhã.