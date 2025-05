FIEPA premia empresas que se destacam em exportações com certificado digital

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) passou a reconhecer empresas e profissionais que se destacam na emissão do Certificado de Origem Digital (COD), documento necessário para o comércio internacional. Na primeira edição da premiação FIEPA/COD, promovida pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da entidade nesta terça-feira (13), seis marcas foram homenageadas em duas categorias: Indústrias/Empresas e Despachantes Aduaneiros.

A iniciativa, segundo a organização, valoriza o papel da indústria paraense nas exportações e contribui para o fortalecimento do setor. “A ideia do prêmio é, antes de tudo, reconhecer e agradecer às empresas que estão conosco no dia a dia. São nossos clientes, nossos parceiros”, afirmou a gerente do CIN, Cassandra Lobato.

“Pudemos apresentar as atualizações sobre o certificado de origem e, principalmente, valorizar o trabalho que essas empresas realizam em prol do comércio exterior e do desenvolvimento do nosso estado. O CIN realiza esse mapeamento, ranqueia quem se destacou ao longo do ano. Participaram cerca de 50 empresas, e a intenção é que esse seja apenas o primeiro. Já estamos planejando a próxima edição, cada vez mais aprimorada e alinhada com as necessidades da nossa indústria”, completou.

Açaí no exterior

Seis empresas foram reconhecidas na premiação (Foto: Pedro Sousa / FIEPA)

Entre os destaques da premiação, a empresa Sambazon, com sede industrial em Barcarena, conquistou o primeiro lugar na categoria Indústria/Empresa. Especializada na produção de açaí orgânico, a companhia já exporta para diversos países.

A coordenadora de Exportação da empresa, Rosinete Santos, pontuou a importância do certificado para as atividades de comércio exterior. “Ficamos muito felizes com o reconhecimento da FIEPA, porque valoriza o nosso trabalho. A emissão do Certificado de Origem é essencial, já que muitas empresas exigem esse documento”, disse.

Segundo Santos, por meio da emissão realizada pelo CIN FIEPA, a empresa consegue exportar para os Emirados Árabes, com documentos enviados à Câmara Árabe de Comércio e ao Consulado do país. “Esse processo fortalece nossa presença no mercado internacional. Agora, nosso objetivo é alcançar o Reino Unido, ampliar a produção, melhorar ainda mais a qualidade dos nossos serviços e, quem sabe, conquistar novas premiações no próximo ano”, garantiu.

Também foram premiadas na mesma categoria a Tradelink (2º lugar) e o Frigorífico Fortefrigo (3º lugar). Já na categoria Despachos Aduaneiros, as empresas reconhecidas foram RRO Logística Aduaneira (1º lugar), DCOMEX (2º lugar) e ACS Despachante Aduaneiro (3º lugar).

Rede de apoio

A analista de Políticas e Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Aline Araújo, ressaltou que a premiação também serve como estímulo à atuação internacional das empresas brasileiras. “A CNI e a Rede CIN trabalham diariamente para apoiar as empresas brasileiras, e esse momento é muito importante para mostrar que elas estão no caminho certo. Muitas já buscam o comércio exterior, e saber que contam com o apoio das federações é um incentivo para continuarem avançando, com menos obstáculos”, enfatizou.

“A nossa presença aqui no Pará reforça o compromisso da CNI em fortalecer as federações. Atuamos em conselhos internacionais, junto ao governo, e buscamos sempre oferecer as melhores ferramentas, por meio da Rede CIN, para garantir o melhor serviço possível às nossas empresas”, finalizou Aline.