Feirão Serasa Limpa Nome termina nesta sexta; veja como fazer a negociação

Termina nesta sexta-feira (23) o Feirão Serasa Limpa Nome. Os consumidores poderão efetuar o pagamento das dívidas através de PIX e ter descontos de até 99% sobre o valor dos débitos. As informações são do G1 Nacional.

O feirão online começou em 1º de novembro e reúne 267 parceiros, como bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos que oferecem, segundo a Serasa, mais de 250 milhões de ofertas com descontos em dívidas atrasadas ou negativadas que podem ser negociadas em até três minutos.

No mês passado foram mais de 4,5 milhões de negociações, 60% maior que outubro e 18% a mais que no mesmo mês do ano passado. Foram R$ 12 bilhões de descontos em quatro semanas. As negociações estão disponíveis nos canais digitais da Serasa.

As empresas de telecomunicação (32%), securitizadoras (28%) e varejo (15%) lideraram o ranking de acordos fechados. A maioria dos acordos foi realizada por consumidores na faixa etária dos 31 a 40 anos de idade (32%) e por mulheres (56,7%).

Segundo a Serasa, uma pesquisa feita com 2.800 pessoas mostra que 64% delas planejam pagar as dívidas e contas básicas com o 13º salário.

Inadimplência bate recorde

Segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, pelo 10º mês consecutivo, a inadimplência aumentou no país, chegando em outubro à marca de 69 milhões de pessoas com o nome negativado. É a primeira vez que o indicador alcança esse patamar desde o início da análise.

O montante de dívidas da população chega a R$ 301,5 bilhões, e o valor médio de dívidas por pessoa totaliza R$ 4.365,98.

Como negociar as dívidas

Os consumidores que desejarem renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais oficiais da Serasa:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita: 0800 591 1222

WhatsApp: 11 99575–2096

Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas de forma presencial nas mais de 6 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições, porém, é preciso pagar uma taxa de R$ 3,60.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).