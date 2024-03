Feira do Pescado vai vender 100 toneladas de peixes em Belém e Ananindeua, saiba onde comprar

Belém terá a tradicional Feira do Pescado, a partir desta quarta-feira (27), disponibilizando à população uma variedade de pescados, como pescada amarela, pescada branca, filhote e dourada e, ainda, caranguejos, em cinco pontos diferentes da cidade. A realização é do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

Conforme divulgado pela Sedap, a Feira do Pescado vai acontecer sempre nos horários das 8h às 14h, até a quinta-feira (28). A previsão é de comercialização de 100 toneladas de pescado. A secretaria informou que o caranguejo a ser comercializado virá direto dos mangues de Augusto Corrêa, município do nordeste paraense.

Em Belém serão montados pontos de venda no prédio da Fundação Cultural do Pará (FCP), no prédio do Centur, no bairro de Nazaré; na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira; e também haverá programação nas Usinas da Paz do Guamá e do Bengui. No muni

Em Ananindeua, a feira funcionará na Usina da Paz no bairro Icuí-Guajará.

A realização da Feira do Pescado é uma articulação da Sedap, por meio da Coordenação de Pesca e de Aquicultura, com as prefeituras municipais que aderiram à programação.

Confira a Feira do Pescado na Grande Belém:

- Fundação Cultural do Estado do Pará (Centur), avenida Gentil Bittencourt, nº 650, no bairro de Nazaré, Belém.

- Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, Belém.

- UsiPaz do Guamá, avenida Bernardo Sayão, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

- UsiPaz do Bengui, Estrada do Bengui, ao lado do Pátio de Retenção do Detran, no bairro do Bengui, Belém.

- UsiPaz Icuí-Guajará- Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a avenida Independência, no município de Ananindeua