Farinha começa o ano em alta e desafia empresários e consumidores

Empresários paraenses começam o ano se adaptando à realidade da alta do preço da farinha e descobrindo estratégias para economizar. Isso porque o produto, presente na mesa e no cotidiano do paraense, já havia fechado 2022 com reajustes acima da inflação, tendência que já era vista desde 2021, conforme o levantamento mais recente divulgado - em dezembro do ano passado - pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No Pará, o valor do quilo do produto variou, em média, 9,54% ao longo dos doze meses, alcançando R$ 7,92 em novembro. Apesar de o estado estar classificado como um dos maiores produtores de maniva, que faz parte da lista dos principais ingredientes para a fabricação do alimento, o consumidor tem sentido dificuldade de manter o hábito economizando.

O aumento nos preços foi sentido por Lúcia Torres, empreendedora de 58 anos, que precisou buscar formas para adaptar os negócios aos novos, e mais altos, valores. Chef de cozinha de um restaurante de Belém e dona de um box localizado no Ver-o-Peso, ela conta que antes era comum encontrar o quilo da farinha por R$ 4 ou R$ 5. “O máximo que a gente comprava era R$ 6. Agora, é R$ 9 e R$ 10, o tempo todo aumenta. Por dia, no box, é gasto R$ 40 de farofa e farinha, então é uma despesa grande”, conta.

A estratégia adotada por Lúcia para conter os gastos e continuar oferecendo comida de qualidade foi evitar deixar os potes com farinha nas mesas do salão. Isso porque era frequente o alto consumo dos clientes enquanto aguardavam o pedido. “Aí, quando chegava o prato, o pote de farinha estava seco, eu tinha que colocar outro. Agora, como ficou caro o quilo, eu reduzi e só coloco na mesa quando o cliente pede e a comida chega. Eu mando farinha nas tigelas, uma porção, porque quase não comem muito a farofa em si, mas consomem muito a farinha, a grossa, por causa do açaí”, detalha.

Aumento dos valores pode prejudicar orçamento do consumidor, alerta economista

Segundo o economista Valfredo Farias, a variação no valor de todo produto alimentício tem a ver com fatores que vão desde o clima, como as altas temporadas de chuvas do inverno amazônico, até a mão de obra utilizada. “Está ligado, principalmente, a três coisas principais, primeiro é a safra, muita chuva ou seca: o fator climático contribui muito para a escassez do alimento. Um outro fato é o frete: a farinha vem, em grande parte, do interior da capital e a gente tem essa variação nos combustíveis. Uma outra coisa são os custos de produção, mão de obra, fertilizantes, energia elétrica, gás…”, pontua.

Ainda assim, o consumo da farinha entre os paraenses não deve tender a diminuir. Valfredo fala que o que pode haver é uma mudança nas compras. “Ela vai ser consumida independente de ser cara ou barata. O que vai acontecer é que nós vamos deixar de comprar outras coisas, um supérfluo, se for o caso, para continuar consumindo a farinha. É um alimento que todos nós comemos e não vamos deixar de comer”.

Alta no preço da farinha pode estar relacionada, inclusive, à crise nos insumos agrícolas

Em 2022, foi observado que os insumos agrícolas, como fertilizantes e adubos químicos, usados na planta da mandioca, também foram vítimas dos altos valores. Benedito Dutra, engenheiro agrônomo e produtor especializado, destaca que o aumento sentido foi de 150%. “Um saco de 50 kg de adubo químico, que há 24 meses atrás custava R$ 150, no ano passado nós compramos por R$ 400. Isso pesou muito. Aí, teve o óleo diesel, que custava R$ 3,50 e tivemos, na safra passada, por R$ 8. E tem outro produto químico, utilizado no controle do mato, que saiu de R$ 30, R$ 40, para R$ 100”, avalia.

A diminuição da quantidade de plantação, ainda, é um fator analisado. A falta de raiz da mandioca contribuiu para o cenário, uma vez que a escassez do produto tende a aumentar o custo. Além disso, a concentração de pessoas sem acesso a créditos rurais é um vetor. “Não teve produção. Mas isso não é isolado, está a nível nacional. Teve uma redução de 34% na área plantada do Brasil. Então, faltou, e a gente continua consumindo, aí, o preço subiu. Existe muito crédito nos bancos para financiar lavouras, o problema é que o produtor rural familiar não tem acesso a esse crédito, ele é inadimplente”, finaliza Benedito.