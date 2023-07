Ex-presidente colombiano fará palestrante em evento realizado em Belém

Iván Duque, presidente da Colômbia no período de 2018 a 2022, será o palestrante de destaque no terceiro e último dia da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, que ocorrerá em Belém (PA) de 30 de agosto a 1º de setembro. Com cerca de 42% do seu território composto pela floresta amazônica, a Colômbia enfrenta desafios semelhantes aos do Brasil em relação à busca por uma agenda verde que promova o desenvolvimento socioeconômico da região e a conservação da floresta.

Durante seu mandato, Duque buscou estimular a cooperação internacional para a proteção da Amazônia. Com a convicção de que a preservação da floresta é um dever moral dos países que a abrigam, seu governo concentrou-se em iniciativas como o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis e o impulsionamento do ecoturismo na região.

Além do ex-presidente colombiano, a conferência contará com a presença de líderes globais, como o 8º Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, o presidente do ICMM, Rohitesh Dhawan, o embaixador da Unesco para a Sustentabilidade, Oskar Metsavaht, Neidinha Suruí, ativista na Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, além de representantes dos povos da floresta, da sociedade civil, da academia e dos setores público e privado.

Os participantes do evento irão debater uma variedade de temas, incluindo novas economias, bioeconomia, economia circular, minerais estratégicos, mercado de carbono, economia solidária, ESG (Environmental, Social and Governance), combate aos crimes ambientais, entre outros. O foco principal será encontrar soluções para a preservação da floresta e contribuir para a construção de uma agenda verde que promova a transição econômica.

A Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias é promovida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), uma organização sem fins lucrativos que reúne mais de 130 empresas e instituições atuantes no setor mineral, comprometidas com a proteção da Amazônia.

A participação no evento é gratuita, porém as vagas são limitadas. Qualquer pessoa interessada pode se inscrever prévia e gratuitamente no site oficial do evento, onde também estão disponíveis mais informações sobre a programação, palestrantes e local da conferência.