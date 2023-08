Evento reúne empresários para lançamento da Ampla, em Belém 

Um coquetel com diversos representantes do setor produtivo paraense marcou, na noite desta terça-feira (1º), o lançamento do Ampla, um movimento de lideranças empresariais pelo desenvolvimento da Amazônia, em Belém. Na prática, um fórum de discussão para apresentação de projetos e busca de encaminhamentos multissetoriais, apontaram os cofundadores da organização.

À frente do evento, no restaurante Famiglia Sicilia, no bairro de Batista Campos, um dos cofundadores do Ampla, o advogado, Giussepp Mendes, destacou o objetivo da organização.

“No Ampla, nós estamos reunidos em 30 conselhos, pessoas que representam cada uma as suas atividades econômicas, nas áreas do agronegócio, agroindústria, mineração, geração de energia, logística, entre outras. Para quê? Para que nós possamos discutir o Pará, fazendo com o que o estado seja um hub (concentrador) de desenvolvimento tanto regional quanto nacional”, afirmou Giussepp Mendes.

Giussepp Mendes é o presidente do Igeprev, mas fez questão de afirmar que, na organização lançada na noite desta terça-feira, ele atua no relacionamento institucional.

“Eu faço um link entre as buscas e as matérias discutidas pelo Ampla junto aos governos municipal, estadual e federal", disse Giussepp. Ele conduziu o lançamento ao lado do idealizador do ‘fórum’ e publicitário, André Godinho, e do também cofundador e advogado, Eduardo Brasil.

Cofundadores e conselheiros da Ampla destacaram a importância de se reunir na mesma mesa/fórum diferentes setores produtivos locais, em busca de saídas que interessem a economia paraense como um todo.

“Questões como infraestrutura, construção civil, qualidade de mão de obra são transversais. Temos uma Cop-30 pela frente e precisamos evoluir os negócios para gerarmos ainda mais empregos e renda para o Pará”, afirmou o empresário Leopoldo Couceiro, apresentado como membro do Ampla, pelo segmento da construção civil.

"O nosso setor é amplo, quando se está falando de gastronomia não é só o prato na mesa, é a hospitalidade, são hotéis, restaurantes, o turismo e está tudo envolvido, então esta iniciativa do Ampla, esse elenco, que foi formado, é forte e vai trabalhar em prol de toda a cadeia produtiva, englobar todo mundo e a gente está confiante e lutando por isso, para trazer coisas boas para o estado. É uma grande oportunidade, temos desafios mas é mais oportunidades mesmo", disse Ângela Sicilia, membro do Ampla, pelo segmento de Gastronomia

Heloisa Bueno Costa disse que estava contente com o convite para compor a organização. “Eu acredito muito no desenvolvimento do nosso Pará e da Amazônia e tenho grande expectativa para que tudo dê certo, trabalho diretamente com a pecuária a indústria nos municípios de Paragominas, São Félix do Xingu e Tomè-Açu", afirmou ela, que é conselheira da agroindústria no Ampla.

Também estavam presentes representantes dos poderes Legislativo, como o deputado estadual Iran Lima, líder do governo do Pará na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), bem como nomes do poder Executivo, como os secretários estaduais Victor Dias (Sectet) e Paulo Bengtson (Sedeme).

O deputado Iran Lima (MDB) felicitou a iniciativa."Estamos aqui para parabenizar o trabalho de vocês e unir o setor, que mais produz, que sabe das dificuldades para que a gente possa buscar conjuntamente as soluções necessárias. Em nome do presidente da Alepa, o deputado Chicão, coloco aqui a Assembleia Legislativa do Estado à disposição desse projeto", afirmou.

A Ampla já tem reuniões e temas previstos para abordar, ainda neste mês de agosto, a exemplo de debates sobre hidrovias e agroindústrias. Também participaram do evento, representantes de agências financeiras privadas, como Santander, Bradesco e Pátria.