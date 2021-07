Etanol segue gasolina e sobe de preço em Belém

Em junho de 2021, o preço médio do litro do produto foi comercializado por, em média, R$ 5,382 na capital paraense. O preço do etanol em Belém, portanto, segue a trajetória de alta que tem sido registrada desde 2020.

O aumento no preço em relação a maio foi de 3,42% segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A título de comparação, em janeiro de 2021 a média do litro do combustível na capital estava em em R$ 4,059.

Só no primeiro semestre de 2021, a alta acumulada no preço do produto foi de 34,38% contra uma inflação calculada em torno de 3,95%, enquanto nos últimos 12 meses o reajuste acumulado alcançou 43,63% contra uma inflação calculada em 9,22%.

A alta nos preços do etanol está acompanhada da alta da gasolina: também segundo o Dieese, o preço médio do litro da gasolina vendida na região metropolitana de Belém apresentou alta de 0,44% em junho de 2021 em relação a média verificada durante o mês de maio.O reajuste acumulado ao longo do primeiro semestre de 2021 alcançou quase 27%.