Especialistas dão dicas de como elaborar um currículo atrativo na busca por uma vaga de emprego

Na busca por uma colocação profissional, um currículo bem elaborado é um dos elementos fundamentais para se destacar em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. É através dele que os recrutadores e empregadores poderão avaliar suas qualificações, habilidades e experiências. Saber como elaborar um currículo que se destaque é essencial para aumentar as chances de um candidato que busca conquistar uma vaga de emprego.

De acordo com a gestora de Recursos Humanos, Rafaela Tavares da Gama, dedicar tempo e esforço na elaboração do currículo pode fazer a diferença na hora de conquistar uma oportunidade profissional. “Ter um currículo bem-feito é essencial para mostrar suas habilidades e experiências importantes para o trabalho que o candidato está buscando. Ele precisa ser claro e objetivo, com informações relevantes e atualizadas. Também é essencial que o currículo esteja organizado com uma formatação limpa e que facilite a leitura do recrutador”, pontua.

Para a gestora de RH, os maiores erros cometidos pelos candidatos na elaboração de seus currículos estão em inserir fotos, números de documentos pessoais, dados de carteira de trabalho e descrever hobbies pessoais.

Já para quem busca a oportunidade de conseguir um primeiro emprego no mercado de trabalho, a falta de experiência profissional é um dos maiores desafios, mas de acordo com Regina Cleide Teixeira, consultora de Recursos Humanos e recrutadora, é justamente isso que o candidato deve usar como incentivo para fazer um currículo que chame a atenção dos recrutadores pois, segundo a consultora, as empresas buscam nesses candidatos algo além de uma lista de hard skills (conhecimentos e habilidades técnicas que podem ser aprendidas e comprovadas) que possam ter afinidade com os objetivos da empresa.

“Estas empresas de diversos segmentos procuram seres humanos nos mais variados níveis de escolaridades com soft skills (características da personalidade, comportamento e as habilidades sociais e/ou emocionais) que evidenciem futuros profissionais que irão pensar fora da caixa, ou seja, que realmente, no seu campo de atuação, possam contribuir positivamente para o seu crescimento profissional e para o sucesso da empresa”, explica.

Regina esclarece que um currículo deve conter informações relevantes sobre o candidato como formação acadêmica, experiência profissional, habilidades e qualificações. “A primeira dica é você fazer uma breve apresentação de forma objetiva e clara de suas habilidades e pretensões de carreira em relação a sua formação acadêmica e, caso tenha, de sua experiência profissional. É como se o candidato já estivesse participando de uma entrevista com um recrutador. A apresentação deve ser de no máximo 4 linhas. Este é o momento para você evidenciar as suas competências, habilidades e qualidades.

De acordo com as especialistas, um recrutador leva pouco tempo para saber se um currículo deve ser mantido ou descartado e apontam algumas dicas relevantes para que os candidatos se destacar entre os demais na busca por uma vaga de emprego com um currículo que chame atenção dos recrutadores. Vamos as dicas!

Apresentação

Faça uma formatação e apresentação básica e objetiva do seu currículo. Este tópico deve ser bem dividido, bem formatado e organizado, assim, a leitura se torna agradável. Verifique a ortografia e escolha letras como arial, times news roman ou calibri, no tamanho 12 ou 14 com espaçamento entre linhas de 1,5, isso vai tornar seu currículo mais apresentável. Não utilize muitas cores ou imagens. Envie sempre o currículo no formato PDF, a não ser que a empresa solicite o envio em outros formatos. Evite inserir documentos como carta de recomendação, diplomas etc.

Tópicos do currículo

Priorize as informações que devem estar logo de cara (nome, idade e contatos, telefone, celular, e-mail e as suas redes sociais profissionais (LinkedIn, perfil profissional no Facebook e/ou no Instagram). Em seguida, insira informações como o período que está cursando na graduação e possíveis cursos livres que farão a diferença no momento da seleção. Evite tecer elogios a si mesmo, pois os recrutadores avaliam a personalidade dos candidatos com base nas informações presentes no currículo. Também é impressidível não inventar habilidades ou experiências que o candidato não tenha.

- Palavras-chave: Usar palavras-chave é uma forma estratégica de se diferenciar dos demais candidatos e para valorizar suas qualificações.

- Experiência profissional: Apresente a experiência profissional em ordem cronológica, caso tenha, e evidencie relação com a formação técnica ou graduação em curso ou ainda, com a sua formação profissional – sempre da mais recente para a mais antiga - e com o tempo de permanência na empresa. Outro ponto importante é fazer uma breve descrição sobre a função/cargo exercida em cada uma.

- Formação Acadêmica: Sua formação acadêmica deve ser apresentada de forma simples e objetiva, coloque as informações relevantes para destacar as suas competências e habilidades. Insira os níveis educacionais (técnico cursado, licenciatura, tecnólogo e ou bacharelado em andamento, etc.), nome do curso e da instituição de ensino, não esqueça data de início e término em caso de candidatos já graduados ou com pós-graduação concluída.

- Cursos complementares: Aqui apresente somente os cursos relacionados a vaga que esteja se candidatando, não esqueça de focar em seu objetivo profissional. Então insira, nome do curso e da instituição, carga horária total, data de início e término. Neste tópico o candidato pode incluir cursos extras, palestras, congressos, fóruns, atividades paralelas como trabalho voluntário.

- Competências e habilidades: Apresente suas soft skills características da personalidade, comportamento e as habilidades sociais e/ou emocionais) e hard skills (conhecimentos e habilidades técnicas que podem ser aprendidas e comprovadas) que não estão inseridas nos tópicos anteriores e que chamem a atenção do recrutador. Evidencie vivências que te proporcionaram habilidades e qualidades relevantes relacionadas à vaga de estágio ou emprego como intercâmbio, cursos de idiomas que evidenciem a sua fluência na língua, conhecimentos em informática, participação em concursos, etc.

- Informações complementares: Aqui é o lugar para as informações que não se encaixam em nenhum tópico anterior. Neste tópico, o candidato deve ter o cuidado de incluir apenas competências, habilidade e atitudes relevantes para a vaga/cargo que esteja almejando.

Segundo as especialistas, todas estas informações podem estar contidas tanto no currículo impresso quanto no currículo digital. Em relação ao currículo digital, os candidatos podem ainda incluir junto a apresentação, links que direcionem para o seu e-mail pessoal ou para um portfólio que evidencie as suas competências e habilidades.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).