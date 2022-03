Entenda por quê produtos da AliExpress, Shein, Shopee vão chegar mais caras ao país

Os produtos vendidos pela AliExpress, Wish, Shein, Shopee e Mercado Livre podem começar a vir para o Brasil com os preços mais caros. Isso porque a Receita Federal está trabalhando em uma Medida Provisória (MP) para tributar as roupas e produtos eletrônicos que são vendidos no exterior e enviados para o país. A medida, que quer combater o "camelódromo virtual”, foi tomada após pressão de empresários brasileiros do setor de varejo.

Na quarta-feira (23), durante um almoço organizado pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, o secretário especial da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes, afirmou que o órgão já está preparando uma proposta para impedir a entrada dos produtos no Brasil sem pagar um “x” tributo. Se a MP for aprovada, os produtos que chegarão às mãos dos brasileiros vão ficar mais caros.

A mudança teria começado quando uma comitiva composta pelo empresário Luciano Hang, dono da Havan, e pelo CEO da Multilaser, Alexandre Ostrowiecki, que fazem importação de produtos vindos da China levou à presidência da República e senadores, denúncias contra as plataformas de compras virtuais. Estima-se que, em 2021, o Brasil perdeu R$ 290 bilhões entre arrecadação tributária e faturamento das indústrias.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)