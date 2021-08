Aos poucos, empresários estão ficando mais otimistas

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de agosto mostrou um avanço, de 4,3% na comparação com o mês anterior alcançando 115 pontos, o que significa que ficou acima da zona considerada de satisfação.

No comparativo anual, a alta é de 47,2%. Os números foram divulgados hoje (18) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). É o terceiro crescimento consecutivo no ano.

De acordo com a entidade, a alta foi reforçada pela expectativa de melhoria das vendas do Dia dos Pais e da economia em geral.

A avaliação indicou ainda a continuação da tendência de incremento da confiança dos empresários, após fortes aumentos ocorridos em junho (12,2%) e julho (11,7%).

Mariane Cunha é sócia da mãe em uma loja de semijoias em Belém. Ela conta que mesmo sem altas significativas nos números do negócio, tem esperanças de dias melhores para a empresa da qual faz parte há três anos.

"Até comentei com uma amiga mais cedo que as coisas estão melhorando mas ainda está muito devagar em relação ao que era antes, do comércio em si. O primeiro semestre vi que deu uma movimentada legal. Agosto está bem devagar. Confesso que ano passado foi melhor do que esse. Está melhorando no sentido da loja ficar aberto mais tempo, por exemplo, e também por estarmos retomando alguns planos antigos, de expansão e revenda para o interior. Fizemos um site. Tudo isso que ocorreu fez com que fôssemos atrás de ferramentas para otimizar nossas vendas. Existe um otimismo mesmo, é essa a palavra, mas não uma melhora concreta ainda em relação a 2020", ela avalia.

Mariane conta que conseguiu manter a remuneração dos funcionários em dia ao longo da pandemia, mas ainda está se desdobrando para garantira sustentabilidade financeira da loja. Compras que ela fazia a vista visando descontos, por exemplo, estão sendo substituídas por compras parceladas.

"E agora estamos reforçando o trabalho no e-commerce. Estamos engatinhando. até financeiramente é difícil, custa colocar um site no ar. muitas incertezas se iria dar certo. no momento está focado na divulgação de marca, fornecer informações, credibilidade para a marca, as pessoas olham com outra cara. vai além da venda em si", conta ela, que reabriu a loja em junho do passado e passou por um lockdown em pleno dia das mães.

Cláudio Guimarães também tem depositado o otimismo dele nas vendas online, que ele viu crescer no Instagram e no Whats App da loja de vidros dele desde abril. Segundo ele, as pessoas estão cada vez mais seguras para sair de casa, o que ajuda o comércio.

"Na internet você procura as coisas. Na rua você olha, passa, vê, tem a lembrança de que queria comprar aquilo ou de que estava procurando algo. Vejo que a vacina tem trazido essa confiança de volta no sentido de sair de casa. O comerciante depende muito disso, de ter gente na rua. A gente acaba ficando mais animado, mas acho que só vamos ver esse otimismo virar realidade mesmo ano que vem", prevê.

Na visão do presidente da CNC, José Roberto Tadros, a proporção de pessoas vacinadas no país está diretamente ligada à resposta do setor, mesmo que ele ainda dependa das vendas presenciais.

“Mesmo com alta digitalização do comércio e adoção de serviços de delivery, seja em shopping centers ou lojas de rua, é um segmento que tende a acompanhar essa movimentação física de pessoas. Outros fatores reforçaram esse entendimento, como o possível cenário de manutenção do emprego, seguido do crescimento da renda, bem como dos acréscimos sobre o faturamento do comércio em decorrência do pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial”, observou.

Segundo a CNC, o Icec vem se mantendo na zona de otimismo desde julho. O principal responsável pela alta, como apontam as últimas pesquisas, é o subitem relativo às condições atuais do empresário do setor (10,6%), mas também com boa participação do subitem sobre a percepção de que as condições da economia melhoraram (14,9%).

O componente que se refere a expectativas dos comerciantes (151,3 pontos) é o que se mantém com maior distância entre os três que integram o Icec. Ainda dentro da zona de otimismo, na sequência, aparece a intenção de investimentos (101,7 pontos).

No entanto, o sentimento quanto à realidade dos empresários do comércio ainda se apresenta na zona de insatisfação (92,1 pontos), apesar de vir crescendo ultimamente.