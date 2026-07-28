Emplacamentos no Pará: motos lideram mercado com venda de 72 mil unidades

No Pará, a venda de motos liderou o mercado automotivo, com 75% de participação entre todos os veículos, de junho/25 a junho/26 ( Foto: Foto: Thiago Gomes / O Liberal )

Os emplacamentos de veículos no Brasil cresceram 16,01% no primeiro semestre de 2026, com alta impulsada por automóveis, comerciais leves e motos, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), entidade que representa as concessionárias de veículos no Brasil.

De acordo com a entidade, de janeiro a junho, no país, foram emplacadas 2.715.403 unidades, ante 2.340.564 unidades nos primeiros seis meses do ano passado. Esse foi o melhor 1º semestre desde 2011.

No Pará, um dos destaques do semestre foi o emplacamento de motocicletas. A venda de motos liderou o mercado automotivo, com 75% de participação entre todos os veículos do estado. A alta foi de 4,42% no acumulado do ano, ou seja, entre junho/25 e junho/26.

Somente no mês de junho deste ano, foram vendidas 10.943 motocicletas no território estadual; no mês anterior de maio, foram comercializadas 11.246 motos, e no acumulado do ano já são 72. 032 unidades.

Ainda, considerando o Pará, segundo a Fenabrave, a venda de veículos novos, o que engloba o emplacamento de automóveis, comerciais leves - picapes e furgões -, ônibus, caminhões, motos e implementos rodoviários como reboques e carrocerias cresceu no primeiro semestre 5,42% frente a 2025, com a venda de 96.042 unidades.

O emplacamento de automóveis (carros de passeios tradicionais), em junho deste ano, registrou 2.762 unidades, alta de 5,06% em relação ao mês anterior de maio/26. Por outro lado, foram vendidos 1.305 unidades dos comerciais leves (veículos utilitários, como caminhonetes e furgões), um crescimento de 2,03% diante de maio/26.

No recorte mensal, considerando especificamente apenas o último mês de junho, foram emplacadas no território estadual, o total de 15.611 unidades. Na variação mensal, entre junho/26 e maio/26, houve uma leve queda de 0,59%. Já na variação anual, junho/26 e junho/25), a queda foi maior: -8,73%.

Em junho deste ano, foram vendidos 55 ônibus, um salto positivo em relação a maio, quando foram emplacadas 20 unidades. Também em junho deste ano, foram vendidos 164 caminhões, 11 a mais que no mês anterior de maio, quando houve a venda de 153 veículos. Contudo, no acumulado do ano, considerando ônibus e caminhões, juntos, houve uma queda acentuada de 35,74% em comparação ao mesmo período de 2025.

Segmentos de motos lidera emplacamento no Pará

Volume Acumulado: emplacadas 72.032 unidades.

Participação de Mercado: 75% de todos os veículos do estado.

Crescimento: alta de 4,42% comparado ao acumulado de 2025.

Veículos Leves (Autos e Comerciais Leves)

Volume Acumulado: emplacadas 20.960 unidades.