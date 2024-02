Em preparação para a COP 30, BNDES destina R$ 140 milhões em crédito para o turismo em Belém

Como parte das ações em preparação para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em 2025, em Belém, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), junto ao Governo do Estado, já viabilizou a contratação de R$ 140 milhões em crédito para o setor de turismo, sobretudo para os segmentos de hotéis, bares e restaurantes da capital paraense. O investimento visa apoiar micro, pequenos e médios empresários do setor para garantir o atendimento aos visitantes durante a realização do evento.

O volume de contratações se deu no período de dois meses desde a realização do evento “Rumo à Cop30: Rodada de Negócios”, promovido em novembro de 2023 pelo BNDES e pelo Governo do Pará. A iniciativa teve apoio do Ministério do Turismo, da Prefeitura de Belém, da Associação Comercial do Pará (ACP), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Mais de 1,2 mil micro, pequenos e médios empresários estiveram presentes e foram atendidos por agentes financeiros, representantes de bancos estatais, privados e de cooperativas.

“O volume de contratações em tão curto período comprova a importância do BNDES como indutor de soluções voltadas ao desenvolvimento. A COP 30 é uma janela de oportunidades e, por isso, o BNDES flexibilizou soluções de garantia para atrair parceiros e fazer com que operar junto ao setor de turismo de Belém fosse vantajoso para diversas instituições financeiras”, explicou o diretor Financeiro e de Crédito Digital para MPMEs do BNDES, Alexandre Abreu.

Fluxo de visitantes

Segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), espera-se um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da COP 30. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada “família COP”, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros. Somente para receber este grupo, são necessários investimentos de retrofit e adequações nos meios de hospedagens da cidade, que atualmente concentram perfis nas classes C e D, para perfis nas classes A e B.

Já no segmento de bares e restaurantes, são necessárias adequações para padrões sanitários internacionais, investimentos em capacitação de mão de obra e em modernização e renovação de equipamentos. Segundo dados da Abrasel, o Pará possui atualmente 34.489 mil estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, que empregam aproximadamente 1.148.404 pessoas, cujo faturamento, em 2022, foi de R$ 396 bilhões. A associação estima que o faturamento do setor cresça nos próximos anos.

Apoio

O BNDES possui uma série de ações já em curso para o Estado do Pará e Belém e entorno. Recentemente, o Banco aprovou financiamento no valor de R$ 3 bilhões para a execução de plano de investimentos multissetorial de melhoria da infraestrutura urbana e para ampliação do acesso a equipamentos e serviços públicos na região metropolitana da cidade. A operação inclui equipamentos culturais e turísticos que constituirão legado da COP 30 para a cidade. Em outra iniciativa, o Banco aprovou R$ 40 milhões para a restauração do Conjunto dos Mercedários, equipamento cultural que poderá ser usado como instalação durante o evento da ONU e que ficará como legado cultural para a população.