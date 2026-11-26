Carne de pombo começa a ser vendida na Argentina, em meio à crise econômica

A venda de carne de pombo para alimentação humana ocorre em meio à retração do consumo de carne bovina no país

Casas de carne da província de Misiones, situada no nordeste argentino, passaram a vender carne de pombo como uma opção frente à alta nos valores dos alimentos. A iniciativa repercutiu nas redes sociais recentemente, em meio à retração na compra de carne bovina e ao aperto financeiro enfrentado pelos lares do país.

Uma das lojas que adotaram a novidade está localizada em Leandro N. Alem, cidade com cerca de 32 mil moradores. Em entrevista ao site argentino Infobae, o dono do negócio, Martín Alcaraz, esclareceu que os animais vendidos pertencem à linhagem King, desenvolvida exclusivamente para a alimentação humana.

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Conforme relatado pelo lojista, as aves têm origem em criações do Brasil e são trazidas para o mercado argentino. Dessa forma, não se trata de pombos apanhados em vias urbanas, praças ou demais áreas públicas.

O produto é vendido congelado e com embalagem a vácuo. Segundo dados informados pelo dono do estabelecimento a veículos de comunicação da Argentina, o valor do quilo gira em torno de 1.500 pesos argentinos, o que corresponde a cerca de R$ 5,38 no câmbio desta quinta-feira (26). O vendedor definiu a consistência da carne como mais rígida e recomendou seu uso em pratos como caldos, refogados e ensopados.

Retração no consumo de carne bovina

A comercialização da carne de pombo acontece em um momento de diminuição na demanda por carne de boi na Argentina. Levantamentos da Câmara da Indústria e do Comércio de Carnes e Derivados da República Argentina indicam que o consumo anualizado por habitante atingiu 44,5 quilos em outubro, representando uma queda de 11,2% em relação ao mesmo período de 2025.