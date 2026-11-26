Casas de carne da província de Misiones, situada no nordeste argentino, passaram a vender carne de pombo como uma opção frente à alta nos valores dos alimentos. A iniciativa repercutiu nas redes sociais recentemente, em meio à retração na compra de carne bovina e ao aperto financeiro enfrentado pelos lares do país.
Uma das lojas que adotaram a novidade está localizada em Leandro N. Alem, cidade com cerca de 32 mil moradores. Em entrevista ao site argentino Infobae, o dono do negócio, Martín Alcaraz, esclareceu que os animais vendidos pertencem à linhagem King, desenvolvida exclusivamente para a alimentação humana.
VEJA MAIS
Conforme relatado pelo lojista, as aves têm origem em criações do Brasil e são trazidas para o mercado argentino. Dessa forma, não se trata de pombos apanhados em vias urbanas, praças ou demais áreas públicas.
O produto é vendido congelado e com embalagem a vácuo. Segundo dados informados pelo dono do estabelecimento a veículos de comunicação da Argentina, o valor do quilo gira em torno de 1.500 pesos argentinos, o que corresponde a cerca de R$ 5,38 no câmbio desta quinta-feira (26). O vendedor definiu a consistência da carne como mais rígida e recomendou seu uso em pratos como caldos, refogados e ensopados.
Retração no consumo de carne bovina
A comercialização da carne de pombo acontece em um momento de diminuição na demanda por carne de boi na Argentina. Levantamentos da Câmara da Indústria e do Comércio de Carnes e Derivados da República Argentina indicam que o consumo anualizado por habitante atingiu 44,5 quilos em outubro, representando uma queda de 11,2% em relação ao mesmo período de 2025.
Os valores também tiveram reajustes superiores ao índice oficial de inflação. No mês de outubro, os cortes bovinos somavam uma elevação de 44,5% no acumulado de um ano, ante uma inflação de 33% no mesmo intervalo, conforme os números divulgados.